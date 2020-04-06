У Харкові суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності водія маршрутки, який перевищив ліміт пасажирів, і виніс вердикт

За 17 пасажирів замість 10 водієві 296-ї маршрутки загрожував величезний штраф, проте суд відмовився залучати його до відповідальності, передає Depo.Харків з посиланням на постанову Київського райсуду міста. Щоб подивитися відео інциденту, доскрольте сторінку вниз.

Розглянувши справу, що надійшла з Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції в Харківській області про притягнення до відповідальності водія ТОВ "НЕМО ЛТД" за ч. 1 ст. 44-3 Купап (порушення правил карантину людей), суддя ухвалив рішення відмовити правоохоронцям.

За інформацією журналістів, на суді водій своєї провини не визнав. За його словами, він попереджав пасажирів про те, що в салон більше 10 осіб не можна, і пояснив, що контролювати кількість людей він не міг.

Коли поліцейські зупинили його на дорозі, то нарахували 17 пасажирів замість 10, хоча водій стверджував протилежне. Проте лейтенант поліції наполягав на порушенні і 17 особах у салоні.

У свою чергу суд зазначив, що протокол про адміністративне правопорушення складений співробітником поліції з порушенням вимог, оскільки не було показань свідків, які б підтвердили перевищення ліміту пасажирів. В матеріалах справи – тільки рапорт поліцейського і диск із записом про правопорушення, який не містить даних про те, що в автобусі було 17 пасажирів. Диск тільки відображає знаходження патрульного поліцейського в автобусі, який рахує до 17.

Також на відео є зображення декількох пасажирів, які сидять в автобусі, але порахувати їх не представляється можливим, оскільки поліцейський стоїть на одному місці і рахує пасажирів.

Таким чином суд не взяв до уваги пояснення інспектора поліції про наявність в автобусі 17 пасажирів, оскільки вони спростовуються відеозаписом, і постановив закрити провадження по справі у зв'язку з відсутністю в його діях водія складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, поліція взялася за злісних порушників карантину на Харківщині.

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