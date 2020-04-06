І це – тільки перший день!

З 6 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів про посилення карантину в Україні

Так, тепер забороняється з'являтися на вулиці без маски на обличчі, а також необхідно носити документ, що посвідчує особу, передає Politeka. В іншому випадку порушнику загрожує штраф від 17 тисяч.

Про те, що ці заходи приведуть до посилення протистояння в суспільстві між правоохоронцями і громадянами, не говорив тільки ледачий.

Наочний приклад – випадок у Харкові, запис якого опублікували в Фейсбуці.

У групі «Брутальний Харків» з'явилося відео, на якому хлопця в масці вночі зупиняє поліцейський і вимагає пред'явити документи. Як видно на записі, патрульний представився і, посилаючись на постанову Кабміну №255, просить показати паспорт. Щоб подивитися запис, доскролльте сторінку вниз.

На прохання перехожого показати відповідну постанову, поліцейський шукає його в телефоні. У свою чергу хлопець повідомляє, що йде разом зі своїм адвокатом, який вимагав у правоохоронця документ з мокрою печаткою, що підтверджує постанову, на підставі якої їх зупиняють, а не читати з телефону.

Після тривалої сварки чоловіки йдуть геть, пояснивши, що йдуть за хлібом, вони в масці, і поліцейські не мають права просто так вимагати з них паспорти.

⚠️Полиция Харькова начала кошмарить прохожих!! Gepostet von Брутальный Харьков am Sonntag, 5. April 2020

У коментарях думки користувачів на побачене розділилися. Одні вважають, що поліцейські виконують свою роботу, інші ж прогнозують розгул свавілля з боку правоохоронців.

«У поліцейського є рукавички??? Порушення! І через документи, які він буде брати, скільки заразитися харків'ян??? І відстань не дотримується!!!», «Починається свавілля. Треба знати свої права», «добре б починати зі своїх обов'язків. А потім права качати», «У нас немає комендантської години, і без причин не має права тебе зупиняти. Якщо ти в масці, то немає причин тебе зупиняти . Документи становлять тільки ті, хто на будинок. Карантині, і співробітник поліції», «Які люди бувають несвідомі, адже багато що залежить і від нас, всі стали грамотні, знають свої права, але нам зараз мати мету в тому, щоб вийти з карантину і жити нормальним життям...», «Може, ви з Італії, Іспанії... повернулися. Почитайте уважно постанову ...», «Бідні поліцейські . Соромно за наше суспільство», «Треба сидіти вдома,,, тоді ніхто нікому ніяких претензій пред'являти не буде», «Хлопець саме був у масці, поліцейський просто знайшов жертву для звіту. Вирахував, з кого буде простіше вибити штраф. З цим законом буде повністю свавілля. А хлопець молодець», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали зворотний бік карантину.

Також Politeka писала, що поліція взялася за злісних порушників карантину на Харківщині.