Поки харків'яни, заточені у чотирьох стінах через карантин, сходять з розуму, за вікном про свої права все голосніше заявляє весна

Незважаючи на катаклізми, природа розквітає і бере своє. Зараз зацвіли абрикоси і починають розпускатися декоративні кущі в парках, на підході – цвітіння вишень, передає Politeka.

Тільки, на відміну від минулих років, зараз біля квітучих дерев немає черг з охочих зробити селфі або сфотографуватись на тлі природи на смарагдово-зеленому газоні, тому що епідемія, яка нагрянула, внесла свої корективи в дозвілля харків'ян, котрі спостерігають за розквітом природи лише під час коротких перебіжок з дому на роботу і назад, або ж, дивлячись на все пишність з вікон квартир.

Першу весну практично без людей показав на своїх знімках Василь Голосний, а його фоторепортаж опублікували в групі «Наш Харків» у Фейсбуці.

«Весняний Харків, який ми бачимо через екран телефону/монітора», – говориться в підписі.

Як видно на знімках, вулиці міста практично безлюдні, однак машин чимало.

«Вся краса повз пройде!... "Сидимо вдома!"», «Весна у свої права вступила, давши дозвіл деревам зацвісти!», «Щось багато машин на Московському для карантину.🤔», «краще місто землі», «Спасибі! Ну, хоча б так побачимо», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що на вулиці міста виїхали машини, які поливають їх дезінфікуючим розчином з хлоркою. Не всі харків'яни підтримали таку ініціативу, зазначивши в мережах, що значно більше користі було б, якби обробляли не дороги, а під'їзди і місця масових скупчень людей.

Ми також повідомляли, що з 6 квітня вводяться більш жорсткі умови карантину, якими забороняються прогулянки в парках і скверах, за винятком вигулу собак, вихід на вулицю більше двох осіб разом, а також не можна з'являтися поза квартирами без захисних масок.

Нагадаємо, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Як повідомляла Politeka, у Харкові пасажира маршрутки ледь не побили через кашель.

Також Politeka писала, що харків'яни здивували нестандартним захистом від коронавіруса.