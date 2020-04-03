Масок по дві гривні чекати не варто

З 6 квітня в Україні посилюють правила карантину, і з'являтися на вулиці без маски буде категорично заборонено

Однак враховуючи той факт, що в аптеках і супермаркетах маски злетіли в ціні у зв'язку з підвищеним попитом і панікою, не всім категоріям населення вони по кишені, передає Politeka. Особливо важко доведеться пенсіонерам.

Користувач Олена Дроздова, якій стало дійсно прикро за людей похилого віку, котрі не мають можливості купити маски, звернулася зі скаргою на «гарячу лінію» уряду за телефоном 1545 про завищену ціну на маски в аптеці оптових цін.

Відповідь, яку вона отримала з Головного управління Держпродспоживслужби України в Харківській області, дівчина назвала «сміхом крізь сльози».

Зокрема, в документі йдеться, що «маска є медичним виробом, які державному регулюванню не підлягають, тому її ціна є вільною і формується суб'єктами господарювання в режимі вільного ціноутворення».

У публікації Олена підкреслила, що особисто у неї є багаторазові маски.

«Було прикро за літніх людей, які запитували про наявність і ціну в аптеці і не могли собі дозволити придбати», – пояснила вона.

«Геніально!👍Зате ломбарди відкриваємо і кредити роздаємо! Чому так? Регулювання цін державою і вплив на цінову політику – це ж перше, що повинно було бути зроблено!», «Тому що держава у нас є тільки на екрані телевізора», «Дякую, що написала», – відзначають під публікацією.

А тим часом громадяни В'єтнаму, які зараз живуть у Харкові, пошили і безкоштовно роздали всім мешканцям будинку багаторазові маски. Про це розповіли у групі «ХС Харків».

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