Для учнів молодших класів на Харківщині, які переведені на дистанційне навчання через карантин, запишуть відеоуроки

Як повідомляє KHARKIV Today, в перелік предметів увійшли математика, українська та англійська мови, а також дисципліна «Я досліджую світ».

Записати уроки збираються Департамент науки і освіти Харківської ОДА та Харківська академія неперервної освіти.

За словами глави департаменту Лариси Карпової, буде записано три уроки по кожному з перерахованих вище предметів. Всі вони будуть розміщені на сайті департаменту та академії неперервної освіти.

Також туди планують включити методичні рекомендації для педагогів про те, як далі відпрацьовувати запропоновані теми.

На даний момент всі навчальні заклади Харківської області переведені на дистанційне навчання. Як організовувати цей процес – директор кожної школи вирішує, виходячи з можливостей.

«Ми розуміємо, що не всі можуть користуватися інтернет-ресурсами повноцінно. Так, деякі заклади Харкова 100% перейшли на дистанційну освіту, школи в області вводять її елементи. У будь-якому випадку вчителі спілкуються з учнями, надають перелік навчального матеріалу і питань для самостійного освоєння, консультують, перевіряють виконання завдань», – пояснила чиновниця.

Весь матеріал, який школярі вивчають дистанційно, вони пройдуть ще раз після завершення карантину. Повторення обумовлено тим, що українські педагоги вперше зіткнулися з таким викликом, і система освіти не готова до нього повністю.

Це відбудеться, найімовірніше, на початку наступного навчального року.

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