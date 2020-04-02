У Харкові водій маршрутки, який відмовився везти пенсіонера безкоштовно, нарвався на дуже великі неприємності

У групі «Харків 1654» в соціальній мережі Фейсбук з'явився запис конфлікту між пенсіонером-пільговиком і водієм маршрутки №304, передає Politeka.

Спочатку чоловік за кермом вимагав у старого оплатити проїзд, а коли той відмовився, апелюючи тим, що має право на безкоштовний проїзд, заглушив мотор.

У свою чергу пенсіонер не розгубився і зателефонував за номером, який буквально кілька днів тому оприлюднив мер Харкова Геннадій Кернес, щоб до нього телефонували літні люди, якщо потрібна допомога.

На відео чутно, як літній чоловік скаржиться секретарю Кернеса на маршрутчика, потім вказує номер автобуса і так далі. В кінці-кінців водій таки заводить транспортний засіб і їде, паралельно відповідаючи на gjгрози пенсіонера про те, що йому доведеться платити штраф, оскільки пільговий проїзд ніхто не відміняв.

Відзначимо, що ніхто з решти пасажирів в салоні в конфлікт не втручалися.

Водитель маршрутки отказался бесплатно везти пенсионера, но дед не растерялся и позвонил на личный номер мэра 067 579 47 47 Видео: Типичное ХТЗ Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 1. April 2020

У коментарях користувачі розділилися на два табори. Одні впевнені, що в період карантину пенсіонерам краще сидіти вдома, інші ж захищають старого.

«Поки на час карантину скасувати пільги, і на пенсію багато не наїздишся», «Це сутність людей! E такий важкий час треба допомагати один одному! Люди, будьте людьми, а не бездушними тваринами!», «У Москві на час карантину скасували пільговий проїзд пенсіонерів, нехай вдома сидять», «А я думаю? що пенсіонери повинні реально розуміти, що їм потрібно уникати місць, де є хоч якесь скупчення людей. Я сама з пов. ставлюся до літніх, але вибачте, карантин, сидіть удома, за можливості, а у нас же ні 7.10-8.00 куди, скажіть, мої хороші, Ви так поспішаєте?», «Якого х**а пенсія плентається маршрутками, коли люди на роботу їдуть? Відмініть їм пільги, нехай в АТБ біля будинку ходять, а Кернес - ж*пу гріє собі, звичайно, водій не правий! Нехай свій бронемобіль на маршрут віддасть!», – пишуть під відео.

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