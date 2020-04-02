У Харкові водій маршрутки, який відмовився везти пенсіонера безкоштовно, нарвався на дуже великі неприємності
У групі «Харків 1654» в соціальній мережі Фейсбук з'явився запис конфлікту між пенсіонером-пільговиком і водієм маршрутки №304, передає Politeka.
Спочатку чоловік за кермом вимагав у старого оплатити проїзд, а коли той відмовився, апелюючи тим, що має право на безкоштовний проїзд, заглушив мотор.
У свою чергу пенсіонер не розгубився і зателефонував за номером, який буквально кілька днів тому оприлюднив мер Харкова Геннадій Кернес, щоб до нього телефонували літні люди, якщо потрібна допомога.
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На відео чутно, як літній чоловік скаржиться секретарю Кернеса на маршрутчика, потім вказує номер автобуса і так далі. В кінці-кінців водій таки заводить транспортний засіб і їде, паралельно відповідаючи на gjгрози пенсіонера про те, що йому доведеться платити штраф, оскільки пільговий проїзд ніхто не відміняв.
Відзначимо, що ніхто з решти пасажирів в салоні в конфлікт не втручалися.
У коментарях користувачі розділилися на два табори. Одні впевнені, що в період карантину пенсіонерам краще сидіти вдома, інші ж захищають старого.
«Поки на час карантину скасувати пільги, і на пенсію багато не наїздишся», «Це сутність людей! E такий важкий час треба допомагати один одному! Люди, будьте людьми, а не бездушними тваринами!», «У Москві на час карантину скасували пільговий проїзд пенсіонерів, нехай вдома сидять», «А я думаю? що пенсіонери повинні реально розуміти, що їм потрібно уникати місць, де є хоч якесь скупчення людей. Я сама з пов. ставлюся до літніх, але вибачте, карантин, сидіть удома, за можливості, а у нас же ні 7.10-8.00 куди, скажіть, мої хороші, Ви так поспішаєте?», «Якого х**а пенсія плентається маршрутками, коли люди на роботу їдуть? Відмініть їм пільги, нехай в АТБ біля будинку ходять, а Кернес - ж*пу гріє собі, звичайно, водій не правий! Нехай свій бронемобіль на маршрут віддасть!», – пишуть під відео.
Нагадаємо, тисячі харків'ян залишилися без води в період карантину.
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