Тепла погода на вихідних мотивувала сотні харків'ян, незважаючи на карантин, відправиться на природу на пікнік і шашлики

У результаті околиці міста і місця відпочинку виявилися вкриті сміттям. Про це передає Politeka з посиланням на фото в соцмережах.

Як видно на знімках, людям абсолютно плювати не тільки на власну безпеку, але і на навколишнє середовище. Ліски заполонили пластикові пакети, порожні пляшки, цілі пакети зі сміттям, які відпочиваючі не спромоглися донести хоча б до першої-ліпшої урни.

У коментарях така поведінка традиційно обурила користувачів, впевнених, що з таким менталітетом українці ще довго не зможуть називати себе європейцями.

«У Білорусі, якщо вас зловили б або хтось надав докази того, що ти залишив срач в лісі після себе, штраф – це мінімум, можуть конфіскувати авто, на якому заїжджали в цей ліс», «У нас, на жаль, не Німеччина», «Бидло!!», «Бидломаса», «Мабуть, для деяких смітити і жерти в смітті –природне середовище проживання», «У цьому вся суть нашої проблеми! Жерти на халяву, гадити - від душі!», «Дуже треба штрафувати і карати прибиранням лісу. У нас не люди, а парнокопитні», – пишуть під публікацією.

Тим часом правоохоронці повідомили, що ходіння українців по вулицях без масок і приготування шашликів на природі під час карантину не є підставами для штрафу.

У розмові з журналістами представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко пояснив, що маска і заборона на пікніки – це рекомендації держави.

У разі порушення поліція може провести профілактичну бесіду, але не більше. Правда, Шевченко не виключає, що в майбутньому підстави для штрафів за такі порушення можуть з'явитися.

Нагадаємо, харків'янам показали, як перевозять м'ясо в розпал карантину.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині визначилися з лікарнями для прийому хворих на коронавірус.

Також Politeka писала, що харків'янам розповіли, коли закінчиться опалювальний сезон.