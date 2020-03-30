Харків та околиці продовжують страждати від витівок піроманів

Тепла, суха і вітряна погода сприяє тому, що підпалений пучок сухої трави перетворюється в десятки гектарів вигорілої території, передає Politeka.

Чергова витівка любителів «позапалювати» обернулася тим, що вогонь підібрався впритул до Харкова. Відповідне відео опублікували на сторінці «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

На кадрах видно, як вогонь вирує неподалік від Окружної дороги.

«Поки хати собі не спалять, піромани не заспокояться», «Хто? Кому це треба?», «Це окремі верстви населення (намагаюся підібрати слова) почали боротьбу за врожай», «Тварі. Не доходить, що там живність горить», – пишуть у коментарях.

За інформацією рятувальників, минулого тижня пожежники понад 300 разів виїжджали на гасіння сухої трави, хвойної підстилки, листя, очерету та сміття. Вогонь знищив близько 100 гектарів природних екосистем.

Більшість пожеж стаються з вини самих громадян, які, незважаючи на численні застереження рятувальників, продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою. Крім того, окрема категорія людей просто зі шкідливості підпалює суху траву, в результаті чого страждають не тільки природа і тварини, але і майно.

Так, протягом тижня під час однієї з пожеж, що виникла в селі Ржавець Харківського району отримала опіки рук жінка, 1964 року народження, яка намагалася перешкодити поширенню полум'я. Крім того, вогонь, який виник в результаті підпалу сухостою, знищив п'ять господарських споруд, грубі корми для худоби, паркани, два закинуті будинки. Ще в одному приватному будинку вогонь пошкодив дах.

🧯На Окружной опять палят траву, блеать Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 30. März 2020

Нагадаємо, по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа під Харковом вийшла з-під контролю.

Також Politeka писала, що харківські закладчики допекли жителів до живого.