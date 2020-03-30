Карантин залишив харків'ян без спортзалів й обмежив у відвідуванні навіть спортмайданчиків у дворах

Проте, як показала практика, при бажанні підтримувати спортивну форму можна навіть в самоізоляції.

У групі «ХС Харків» з'явилося відео, на якому хлопець перетворив похід у погреб за картоплею в комплекс вправ. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку до кінця.

На відео молодий чоловік у спортивній куртці і шортах спочатку вправляється, вхопившись руками за краї люка, що веде в льох у дворі багатоповерхівки. Потім він закинув на плечі мішок картоплі і робить випади.

«Як показує практика, тим, хто в парку, - п**уй, а цього заметуть й оштрафують :)», «з бункера виліз 3 підходи по 15 і потім ще 1 на силу і назад у підземелля дивитися новини по Ґ+Ґ», «Від всього користь: і доставка, і розминка... 👍», «Малиха відправила за картохою на випадок зомбі апокаліпсису», – пишуть під публікацією.

Як відомо, півтори тисячі правоохоронців вийшли патрулювати вулиці населених пунктів регіону, в тому числі і Харкова, щоб виявити громадян, які порушують правила карантину. Поліцейські перевіряють площі, паркові зони, береги водойм та інші місця відпочинку, де, незважаючи на заборони, збираються десятки людей.

Поки що громадянам розповідають про те, чому не можна порушувати приписи. Проте, якщо ті будуть і далі ігнорувати, в хід підуть штрафні санкції. А суми фігурують чималі: від 17 до 34 тисяч гривень.

Що стосується правил, то, в першу чергу, необхідно уникати масового зібрання людей і не збиратися більше двох осіб. По можливості варто дотримуватися режиму самоізоляції і виходити з будинку тільки в разі крайньої необхідності. На вулиці слід тримати дистанцію між людьми в півтора метра.

Вот это мы понимаем тренировки при карантине 💪 а не ваши эти массовые сборы в парке Горького 😅 Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 30. März 2020

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