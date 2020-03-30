Кожен бореться з загрозою, як може

Свідомі містями вирішили убезпечити себе і своїх сусідів від одного з джерел зараження на коронавірус

Як відомо, дуже часто вірус передається через руки, пеповідомляє Politeka. І щоб мінімізувати цей ризик, житель одного з багатоповерхових будинків на Північній Салтівці знайшов «безконтактний» метод натискання кнопки ліфта. Відповідне фото опублікували у групі «ХС Харків».

Він прикріпив біля підйомника губку, в яку натикав звичайних зубочисток, і тут же приклеїв інструкцію.

«Дорогі сусіди, давайте здолаємо коронавірус разом.

Візьміть зубочистку. Натисніть на кнопку ліфта. Викиньте зубочистку в коробочку.

Будьте здорові!», – йдеться у тексті.

Проте не всі користувачі вірять в успіх подібної затії і налаштовані скептично.

«Судячи по вихованню наших людей (а за спостереженнями, це кожен другий) не виняток, що хтось з особливо вихованих чхне на них або кашляти буде. Щоб убезпечити себе, носіть все своє, і буде вам щастя», «Ага, до першого пчиху на них )», «А потім ще в зубах длубатися», «Ще не факт, що здорова людина туди вставляла ті огризки», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що в Харкові підтвердився перший випадок зараження на коронавірус. Хвороба протікає в легкій формі, чоловік перебуває на самоізоляції. Йому менше 30 років, і нещодавно він повернувся із Франції. Було встановлено, що в інкубаційний період чоловік контактував з 17 людьми, і зараз всі вони також на самоізоляції під наглядом лікарів.

Нагадаємо, харків'янам показали, де їх будуть лікувати від коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, головний борець з коронавірусом госпіталізований на Харківщині.

Також Politeka писала, що харківський бізнесмен поплатився за спробу прогодувати сім'ю на карантині.