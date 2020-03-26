Харків'янка, яка вирішила безкорисливо підтримати земляків у період карантину, поплатилася за свій альтруїзм

Дар'я Петрик, власниця двох невеликих медичних клінік у місті, що займаються вакцинацією і лікуванням, витратила гроші, відкладені на весілля, на закупівлю масок й антисептиків для літніх сусідів. В подяку вона отримала звинувачення і погрози, передає NewsRoom.

Дівчина розповіла журналістам, що коли пару тижнів тому почався ажіотаж навколо загрози коронавіруса, вона купила для співробітників, які у неї 14 осіб, включаючи медперсонал і адміністраторів, медичні маски, респіратори і антисептики. Також засоби захисту Дар'я роздавала пацієнтам клініки і сусідам у під'їзді. Причому допомогти людям вона вирішила від чистого серця.

На вході в будинок Петрик повісила плакати МОЗ з інформацією про загрозу коронавіруса й оголошення про безкоштовні пакети з антисептиком і масками для літніх і самотніх людей

На цьому вона не зупинилася. Щоранку Дар'я робить вологе прибирання у під'їзді, миє сходи з п'ятого по перший поверх. За її словами, в під'їзді живуть в основному самотні люди, які б точно не почали перепродувати антисептики.

Вона підготувала 20 пакетів і 15 з них роздала у своєму під'їзді, ще п'ять передала мамі на Нові будинки, щоб та рознесла тим, хто їх потребує.

«Я залишала пакети біля вхідних дверей у квартири і записку: "Це засіб захисту для вашої родини" зі своїми контактними даними — телефоном і візиткою, на той випадок, якщо у когось виникнуть питання. Для сім'ї з чотирьох чоловік я клала в пакети по 10 масок. Для одиноких — по три-чотири штуки. В середньому припало по п'ять масок на сім'ю», — пояснює Дарія.

Гроші для цього вона взяла з заощаджень, відкладених на весілля, що має відбутися 16 травня. Частина суми вона заробила завдяки рекламі в блозі, ще частину зібрав майбутній чоловік, відкладаючи з зарплати. На волонтерську допомогу пара витратила близько 60 тисяч гривень.

Проте знайшлися ті, у кого така діяльність харків'янки викликала негатив. На неї посипалися погрози і закиди через її благодійність. Так, її почали звинувачувати у фінансових махінаціях і піарі себе та клініки. У свою чергу вона веде суворий облік роботи та звітує про покупки, даючи зрозуміти, що всі звинуваченні беззмістовні.

Більш того, дівчині почали допомагати грошима. Це і пенсіонери, надсилають по 50 гривень, і програмісти, які жертвують безоплатно тисячі гривень. Погрози і звинувачення ж надсилають незнайомі.

Вона звернулася із заявою в кіберполицию.

На своїй сторінці в соцмережі Дарина розповіла зі сльозами на очах, з чим їй довелося зіткнутися.

У відео лікар підкреслила, що ні копійки грошей, пожертвуваних на допомогу людям, не витрачає на себе, а також розповіла, як вона і її клініка допомагали у складні періоди жителям міста. Після шквалу звинувачень вона в розпачі запитує, як їй далі після всього цього допомагати?

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