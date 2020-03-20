У Харкові водій маршрутки може заплатити величезний штраф за перевищення ліміту пасажирів у салоні

За 17 пасажирів замість 10 водієві 296-ї маршрутки у Харкові загрожує значний штраф. Про це повідомляє «Суспільне».

Поліцейським чоловік пояснив, що знає про розпорядження Кабміну не перевозити під час карантину більше 10 чоловік за раз і попереджав про це пасажирів.

«За те, що я взяв, перевіз, а у мене було 4 платних пасажирів і 13 безкоштовних, тобто пільговиків, мене зараз будуть штрафувати або щось робити», – розповів він журналістам.

Автобус курсує між П'ятихатками та центром Харкова. Щодня по цьому маршруту їздять по 36 автобусів. У салонах висять попередження про ліміт на перевезення, але не всі люди готові слідувати їм, ігноруючи зауваження водія, якого зобов'язали стежити за кількістю пасажирів.

«Цю функцію чомусь поліцейські переводять на водія. А чому поліцейський, коли заходить в автобус і на 11-ту людини не може написати цей протокол про адмінпорушення?», – обурюється директор компанії-перевізника Рафік Гадиров.

Сума штрафу за перевезення більше 10 пасажирів у транспорті під час карантину - від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Як водіям убезпечити себе від штрафів, якщо «зайві» пасажири ніяк не бажають покидати салон, пояснив інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Еднарі Катамадзе.

За його словами, в такому випадку водій повинен заглушити транспортний засіб і викликати патрульну поліцію. Та ж має на подібні виклики реагувати негайно.

Як відомо, вранці харків'яни заблокували рух трамваїв через обмеження на кількість пасажирів. У мерії готують звернення до Кабміну з проханням дозволити хоча б частково відновити роботу метрополітену.

Нагадаємо, у Харкові чоловік божевільним способом обійшов "ліміт 10-ти" у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

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