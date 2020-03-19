Не встиг у Харкові запрацювати антикризовий штаб з протидії розповсюдженню коронавіруса, як прогримів перший скандал

До складу штабу увійшли харківський міський голова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер, а очолив його власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, передає Politeka.

Учасники всіляко декларували свої наміри зробити все можливе, щоб не допустити розгулу коронавіруса в місті і регіоні, проте вже 19 березня в готель Kharkiv Palace на засідання, замість губернатора на зустріч з представниками місцевої влади і великого бізнесу приїхав заступник Олексія Кучера Тарас Пастух. Сам голова ХОДА не з'явися.

І Ярославський, і Кернес на такий фінт губернатора відреагували негайно. Так, бізнесмен вибухнув гнівною тирадою на адресу чиновника.

«На сьогодні нас залишилося двоє (у штабі), я і Кернес. Я просто вражений, що наша область має таке позорище (губернатор). Домовитися на 13 годин і надіслати Пастуха якогось, зама. Мер прийшов, я знайшов час, Кучер не знайшов, Харківський регіон не заслуговує на таке позорище», – цитує Ярославського KHARKIV Today.

У свою чергу мер Харкова скористався перевіреним способом донести свою точку зору народу і залишив пост у соцмережах, де, серед іншого, дав зрозуміти, що губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся.

«Він просто взяв і не прийшов на зустріч з великим бізнесом міста, з почесними громадянами Харкова, з людьми, які готові в цій складній ситуації допомагати в боротьбі з COVID-19. Не прийшов, хоча про цю зустріч ми – Олександр Ярославський, я і Кучер – домовилися буквально позавчора. Мало того, що не прийшов сам, так і не зміг забезпечити участь у цій зустрічі великих і шанованих в області бізнесменів», – йдеться у повідомленні.

Він запевнив, що без Кучера цілком впораються. Мовляв, не вперше.

Антикризовий штаб Харківщини у боротьбі із коронавірусом. Наживо з готелю Kharkiv Palace Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 19. März 2020

«Одночасно розсердити двох найвпливовіших людей міста - це треба вміти. Політичні похорони вийшли яскравими», – прокоментував ситуацію харківський журналіст Павло Федосенко.

Демарш Кучера засудили і користувачі мережі.

«Він самоізолювався! Виконує рекомендації президента!», «А воно йому треба? У нього посада: «Я призначений. Ні за що не відповідаю, ні за що не переживаю». Шо не так? Людина переживає тільки за свою ж*пу. У нього девіз: «Проявив ініціативу, а раптом посадять? А якщо нічого не зробив, так просто пожурять і всіх ділов»», «От тепер і бачимо, хто і як працює, Кучер тільки обличчям і мовою по ТБ ✌🏻», «У сформованій ситуації не прийшов, значить наплювацьки ставиться до своїх обов'язків», – обурюються в коментарях.

Раніше ми писали, що попередниця Олексія Кучера на посту глави ХОДА Юлія Світлична перемогла на довиборах у Верховну Раду по 179 виборчому округу, набравши понад 70% голосів при антирекордной явці.

Нагадаємо, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, Кернес вляпався у скандал на термінових зборах міськради.

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