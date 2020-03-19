Обладнання для порятунку хворих на коронавірус катастрофічно не вистачає

Поки в мерії Харкова рапортують про виділення грошей на підготовку до можливого спалаху коронавіруса, лікарі вже починають бити на сполох

Так, лікар-анестезіолог харківської міської лікарні №8 Тимофій Ткаченко звернувся до харківських бізнесменів з проханням допомогти в покупці апарату для штучної вентиляції легенів.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

Чоловік пояснив, що установа, де він працює, приймає людей з інфарктами, тромбоемболією легеневих артерій тощо, а більшість пацієнтів – це люди, вік яких найчастіше старше 60 років і які найбільше схильні коронавируса. Адже цьому віці у них до кардіореспіраторної патології «бонусом» іде ослаблений імунітет.

«Швидка, забираючи хворого з дому з підозрою на ОЛЖН, або інфарктом і температурою, або задишкою, везе не в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, – їх везуть нам. Відділення розраховане на 6 ліжок, за фактом 10-12 влазить легко і нерідко так і є, 15 максимально», – розповідає лікар.

При такій кількості важких пацієнтів в лікарні там працює лише один апарат штучної вентиляції легенів. Інші, пише Ткаченко, зламані і вже не підлягають відновленню.

«Що це означає - якщо хворий з вірусом або ГРДС залітає на апарат ШВЛ - а це, як мінімум, тиждень вентиляції, то весь наступний тиждень я НІКОМУ не зможу надати допомогу. Зараз апарат зайнятий важким хворим .... Далі можна тільки прогнозувати, як це буде виглядати і кому приймати рішення, кому жити, а кому ні», – зазначає лікар.

Виходячи з цього, лікар звертається до бізнесменів з проханням допомогти придбати апарат ШВЛ, нехай навіть не новий, який сьогодні дуже важливий для порятунку життів.

«Я звертаюся до бізнесу і харківських організацій - допоможіть, оскільки ситуація з апаратурою критична, і нас не чують», – додав Ткаченко.

Відзначимо, що вживаний апарат штучної вентиляції легенів коштує близько 200 тисяч гривень, новий – близько 500 тисяч гривень.

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