Поки харків'яни, налякані коронавірусом, дещо втратили пильність, зловмисники щосили користуються загальною панікою, щоб нажитися.
Так, жителів міста попередили про парочку громадян ромської національності, які орудують в районі Ювілейний/Ландау.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на соцмережі.
За словами автора публікації в одній з харківських груп, у вівторок. 18 березня в 17:45 вони вкрали телефон у дівчинки в магазині. Причому діють зловмисники спільно: спочатку вони ходять і вистежують жертву, а потім жінка відволікає, а чоловік краде.
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Фотографії підозрюваних опубліковані відразу, щоб місто знало своїх «героїв» в обличчя.
Користувачі традиційно накинулися на ромів зі звинуваченнями і невтішними епітетами, однак були і ті, хто заступився за представників цього народу.
«Мерзенні люди циганва!», «Тварини, бл…», «Не треба гребти всіх під одну гребінку! Є дуже чесні талановиті люди. Я прожила багато років з сім'ями циган. А цих виродків треба знайти і відрубувати їм руки. Хай не ганьблять націю», – пишуть під публікацією.
Раніше ми розповідали про те, що на початку березня в селі Маніли Валківського району невідомі вкрали кілька коней.
За словами господині коней, невідомі проникли в стайню, де перебували п'ять тварин, розрізали електропастух, з яким гуляли коні, і вкрали чотирьох.
Через поля їх відвели в бік сімферопольської траси, а біля старої занедбаної заправки були видні сліди навантаження коней в транспорт.
Нагадаємо, у Харкові розклейник реклами погорів на гарячому, люди обурюються.
Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.
Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.