Пока харьковчане, напуганные коронавирусом, несколько утратили бдительность, злоумышленники вовсю пользуются всеобщей паникой, чтобы нажиться.
Так, жителей города предупредили о парочке граждан ромской национальности, которые орудуют в районе Юбилейный/Ландау.
Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на соцсети.
По словам автора публикации в одной из харьковских групп, во вторник. 18 марта, в 17:45 они украли телефон у девочки в магазине. Причем действуют злоумышленники сообща: сначала они ходят и высматривают жертву, а затем женщина отвлекает, а мужчина ворует.
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Фотографии подозреваемых опубликованы тут же, чтобы город знал своих «героев» в лицо.
Пользователи традиционно накинулись на ромов с обвинениями и нелестными эпитетами, однако были и те, кто заступился за представителей этого народа.
«Мерзкие люди цыганва!», «Животные, бл…», «Не надо грести всех под одну гребёнку! Есть очень честные талантливые люди. Я прожила много лет с семьями цыган. А этих ублюдков надо найти и отрубить им руки. Пусть не позорят нацию», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали о том, что в начале марта в селе Манилы Валковского района неизвестные украли несколько лошадей.
По словам хозяйки лошадей, неизвестные проникли в конюшню, где находились пять животных, разрезали электропастух, с которым гуляли лошади, и украли четырех.
Через поля их увели в сторону симферопольской трассы, а возле старой заброшенной заправки были видны следы погрузки лошадей в транспорт.
Напомним, в Харькове расклейщик рекламы погорел на горячем, люди негодуют.
Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.
Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.