Пока харьковчане, напуганные коронавирусом, несколько утратили бдительность, злоумышленники вовсю пользуются всеобщей паникой, чтобы нажиться.

Так, жителей города предупредили о парочке граждан ромской национальности, которые орудуют в районе Юбилейный/Ландау.

Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на соцсети.

По словам автора публикации в одной из харьковских групп, во вторник. 18 марта, в 17:45 они украли телефон у девочки в магазине. Причем действуют злоумышленники сообща: сначала они ходят и высматривают жертву, а затем женщина отвлекает, а мужчина ворует.

Фотографии подозреваемых опубликованы тут же, чтобы город знал своих «героев» в лицо.

Пользователи традиционно накинулись на ромов с обвинениями и нелестными эпитетами, однако были и те, кто заступился за представителей этого народа.

«Мерзкие люди цыганва!», «Животные, бл…», «Не надо грести всех под одну гребёнку! Есть очень честные талантливые люди. Я прожила много лет с семьями цыган. А этих ублюдков надо найти и отрубить им руки. Пусть не позорят нацию», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в начале марта в селе Манилы Валковского района неизвестные украли несколько лошадей.

По словам хозяйки лошадей, неизвестные проникли в конюшню, где находились пять животных, разрезали электропастух, с которым гуляли лошади, и украли четырех.

Через поля их увели в сторону симферопольской трассы, а возле старой заброшенной заправки были видны следы погрузки лошадей в транспорт.

Напомним, в Харькове расклейщик рекламы погорел на горячем, люди негодуют.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.