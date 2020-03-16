Харків'янин Валерій Стрілець, який разом з сім'єю не зміг вилетіти з Єгипту, розповів про те, з чим довелося зіткнутися українцям, котрі мимоволі стали заручниками ситуації

Про свої пригоди чоловік, батько двох дітей, розповідає на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

За словами Валерія, 14 харків'ян прилетіли в Шарм-ель-Шейх і заселилися в готель Reef Oasis Beach Resort 8 березня. У неділю, 15 березня, вони повинні були летіти назад, однак туроператор попередив, що виліт переноситься, але на коли, не уточнив.

Як з'ясувалося, з готелю, де живе Стрілець з сім'єю, забрали італійку, в якої підтвердився коронавірус, а готель закрили на карантин.

Незабаром звідти виїхали майже всі іноземці, а готель перетворився в «Євпаторію 2004 року»: в ньому залишилося понад 700 українців. У перший день карантину в ньому відключили світло та інтернет. Це викликало серйозні хвилювання серед туристів, і вони намагалися дізнатися, як довго будуть залишатися в ув'язненні.

Gepostet von Валерий Стрелец am Sonntag, 15. März 2020

У свою чергу єгиптяни організували підвезення сухпайків і в цілому, пояснює автор відео, ставляться до гостей доброзичливо. Туристи ж, втомлені невіданням, організували групу активістів, яка спробувала щось з'ясувати.

«До прориву шлагбаума справа не дійшла але єгиптяни посилили кордон додатковими поліцейськими. Народ намагався дізнатися хоч щось і ходив групами від шлагбаума до ресепшена», – пише Валерій.

Основні проблеми, за словами харків'янина, – це відсутність будь-якої інформації.

«Немає контактної особи, яка може дати відповіді на питання. Представника джоінапа на зв'язку не було. Та й зв'язку взагалі ніякого не було. Консула або його представників не було. Від готелю виступала нещасна гестрелейшенс, яка під натиском натовпу зривалася на крик і в істерику. Вона не «парламентер» і її реально було шкода. Офіційних документів (хоча б факсу або копії документа чи скана) нам не показали, і статус нашого карантину так досі не відомий», – пояснив він.

Наступного дня, розповідає Стрілець, ситуація увійшла в спокійне русло: туристів, які застрягли у готелі, нагодували, дали можливість прибратися в номері. Люди хто пішов на пляж, хто в номерах. Однак досі українці не знають, коли повернуться додому.

«Вылетів посол України з консульства України. У нас немає комунікації, чи буде він в нашому готелі чи ні. Хотілося б поспілкуватися», – каже Стрілець.

Изоляция. День второй. Сегодня есть интернет и писать заметки туриста в изоляции некогда 😉 Спасибо друзья, что помните о нас! Спасибо СМИ, что пускаете в эфир информацию о нас! В гласности сила! Записал видео по ситуации на сейчас. Если будут будет что то новенькое - постараюсь дать актуальную информацию! Gepostet von Валерий Стрелец am Montag, 16. März 2020

Чоловік не втрачає надії на те, що незабаром їх заберуть додому, та дякує всім за підтримку.

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