Така розкіш не по кишені простим городянам

Реконструкція зоопарку у Харкові продовжує вражати уяву сумами, які йдуть на облаштування «будівництва століття»

90 з «копійками» мільйонів планує витратити КП «Харківський зоопарк» на будівлю для утримання пінгвінів у зоні «Світ узбережжя». Про це повідомляє сайт KHARKIV Today з посиланням на відповідний тендер на ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, хороми для пінгвінів побудують по сусідству з зонами «Південна Америка» і «Театр природи».

Одноповерхова споруда трапецієвидної форми матиме розміри 38,5 на 14 метрів. Всередині планують обладнати зали для відвідувачів, експозиційний зал для пінгвінів з басейном і карантинну з басейном, кормову, приміщення для персоналу, топкову та приміщення для водопідготовки.

Будиночок для пінгвінів буде забезпечений вентиляційною камерою, протипожежною системою та системою зв'язку, гарячою і холодною водою, каналізацією та опаленням. Крім того, підряднику потрібно буде озеленити прилеглу територію й обладнати систему поливу та освітлення території.

Що стосується відкритого вольєра, то його хочуть зробити таким, щоб умови для пінгвінів в ньому були максимально близькі до природного середовища проживання. Саме тому в ньому ростиме трава, з'явиться піщаний пляж з басейном глибиною два метри, а також будуть побудовані штучні скелі з гніздами.

Не обійдеться і без туалету. У ньому встановлять по десять комплектів напівфарфорових і фарфорових унітазів й умивальників, ще десять комплектів чавунних емальованих душових піддонів.

Планується, що озеленювати територію будуть за допомогою горобини, віргінської і черемхи звичайної, амбрового дерева. Також на території зони поставлять шість урн, фігури пінгвінів з полімербетону та ландшафтні валуни.

Тендер на суму 90,457 млн. грн оголошено на 30 березня. Всі роботи повинні бути завершені до 31 грудня 2021 року.

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