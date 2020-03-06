Якрю буде дорога на Салтівку, що пройде через частину ринку «Барабашово», показали харків'янам

Фотографію проекту опублікували в групі «Харків 1654» у Фейсбуці, передає Politeka.

Як відомо, рішення щодо будівництва дороги від вул. Академіка Павлова до вул. Моісеєвської було ухвалено на сесії міськради ще 16 жовтня минулого року. У мерії заявили, що ця магістраль передбачена генпланом міста 1953, 1986, 2004 і 2013 років, проте серйозно за це взялися тільки зараз.

Будівництво дороги через ринок «Барабашово» почнеться з боку супермаркету «Рост» на вул. Шевченка і завершаться за рік.

Роботи, не встигнувши початися ще, вже натрапили на опір працівників ринку «Барабашово», адже близько півтори тисячі торгових місць розташовані в «червоній зоні», тобто зоні будівництва, передбаченій генпланом.

Дійшло навіть до протистояння з конфліктами і потерпілими, однак міська влада не має наміру зупиняти роботу. Підприємцям пропонують укласти договір з КП «Міський торговий ринок», якому міськрада виділить кошти на будівництво кіосків. Він буде на території колишнього таксопарку в районі проспекту Ювілейного, а його площа – два з половиною гектари. У Кернеса переконують, що за оренду цих торгових місць вони платитимуть набагато менше, ніж зараз.

Завсідники мереж відреагували на проект не з особливим захопленням.

«А трамвайні колії де?», «Підняти це все на естакаду, як за бугром, ніяк? Ген, ти ж і накрадеш більше, і з людьми проблем не буде... чи тобі важливіше з Фельдманом біцепсом помірятися?», «Покажіть, скільки грошей це буде коштувати всім!!!», «Я спочатку думала, що дорога не від цього злощасного перехрестя буде йти. Будь-яка дорога від нього даремна, так як стоїть саме перехрестя в годину пік. Повністю. Я поруч на Павлова працювала 1,5 року, регулярно треба було вдень їхати в центр. Пробки по годині. Такий варіант розвантажить дороги тільки частково Тюринську. Цього мало. А саме з'єднання Салтівка-Центр так і залишиться або від Героїв Праці на Шевченка або Жилярді, або це перехрестя. А скільки б його не розширювали, це просто зайве місце для стоянки машин, тепер будуть ставати перпендикулярно узбіччя. Стільки конфліктів і кіпіша, а результат майже не буде помітний», – пишуть у коментарях харків'яни.

Нагадаємо, будівництво скандальної дороги в Харкові показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, пряма дорога на Салтівку стане для харків'ян "золотою".

Також Politeka писала, що погрози Кернеса нардепу Фельдману потрапили на відео.