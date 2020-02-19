Реклама, якою загиджені міські лифти, не на жарт обурила деяких городян

Крик душі опублікували в групі «Харків 1654», передає Politeka.

Автор поділився записом з камери відеоспостереження, де видно, як чоловік заклеює чисті двері ліфта рекламними оголошеннями.

«Як же прикро, коли ти власними руками очистив свій ліфт і під'їзд від спаму однієї компанії, як прийшов урод і наклеїв нову, про ремонт пральних машин. Зателефонував за номером на рекламі, попросив прибрати по-хорошому, цивілізовано, дав тиждень на реагування, вчора нагадав свою вимогу, реклама так і висить», – пише харків'янин.

Как же обидно, когда ты собственными руками очистил свой лифт и подъезд от спама одной компании, как пришел урод и наклеил новую, про ремонт стиральных машин. Позвонил по номеру на объявлении, попросил убрать по-хорошему, цивилизованно, дал неделю на реагирование, вчера напомнил свое требование, реклама так и висит. Рекламу этого "предпринимателя" видел во всех лифтах где я был, там ее по закону быть не должно (статья 152 КУпАП, штраф от 50 до 100 необлагаемых налогами доходов граждан). Но, раз за соблюдением законов у нас следить некому, давайте просто вызовем этого чувака домой (номера его телефонов найдете на дверях вашего лифта на каждом этаже), отремонтировать стиралку, а по приезду вместо стиралки вручим ему ведро и тряпку. И так делать со всеми "рекламодателями". Как вам идея? #нампишут Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 18. Februar 2020

Він підкреслює, що, згідно чинного законодавства, реклами в ліфтах бути не повинно, інакше – штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Але, раз за додержанням законів у нас стежити нікому, давайте просто викличемо цього чувака додому (номери його телефонів знайдете на дверях вашого ліфта на кожному поверсі) відремонтувати пральну машину, а по приїзду замість пралки вручимо йому відро і ганчірку. І так робити з усіма "рекламодавцями". Як вам ідея?», – пропонує автор.

У коментарях користувачі поспішили висловитися на цю тему.

«Я не підтримую людину, але не найгірше зробив роботяга, гірше, якщо наркоадресу пишуть», «Скажіть спасибі злодіям, які тільки одну квартиру грабують, а не весь під'їзд чи будинок взагалі. Л – логіка», «Не допомагає дошка. Розклеюють в ліфті і на двері ліфта теж», «Не допомагає... Дві дошки - на вході і в під'їзді . А на ліфт наклеїти, ще й супер клеєм якимось, що не відірвати, – ось вищий пілотаж! І в основному цим "страждають" ремонтники побутової техніки», – відзначають харків'яни.

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