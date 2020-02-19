На Харківщині в одній зі шкіл зафіксовано спалах гострого вірусного гепатиту А
Небезпечне захворювання скосило чотирьох учнів 5 класу Борівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1, повідомляє Politeka з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.
Як розповіли фахівці ХОЛЦ, станом на 18 лютого у всіх дітей діагноз підтверджено лабораторно. Їх госпіталізували. Одна дитина перебуває в обласній інфекційній клінічній лікарні, ще троє – в інфекційному відділенні Борівської центральної районної лікарні. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Всі діти отримують відповідне лікування.
Тим часом працівники Ізюмської міськрайонного філії лабцентру проводять епідеміологічне розслідування в школі, а також вдома у хворих дітей. Перевіряють також усіх, хто контактував з хворими, беруть проби питної води тощо.
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Як відомо, вірусний гепатит А – гостре інфекційне захворювання, в результаті якого уражається печінка. Джерело захворювання – інфікована людина. Вірус передається контактно-побутовим шляхом, через їжу і воду.
Інкубаційний період хвороби – від тижня до 50 днів. Найбільш сприйнятливі до вірусу діти дошкільного і шкільного віку.
На сьогодні найбільш дієвим заходи профілактики захворювання є вакцинація.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові з підозрою на коронавірус були госпіталізовані шестеро студентів, які прилетіли з Китаю. На щастя, підозри лікарів не справдилися, однак іноземці деякий час перебували під посиленим наглядом медиків обласної інфекційної хвороби. Зазначимо, що один зі студентів прилетів безпосередньо з міста Ухань, що стало епіцентром поширення вкрай небезпечного захворювання.
Нагадаємо, хворий студент з Китаю влаштував переполох у гуртожитку Харкова.
Як повідомляла Politeka, заражений продукт завезли на Харківщину.
Також Politeka писала, що небезпечна хвороба знову зафіксована в Харкові.