У середу, 19 лютого, в семи районах Харкова частково відключать воду

Причина відключення – проведення ремонтних робіт, повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу комунального підприємства «Харківводоканал».

Так, до восьмої години вечора води не буде в Київському районі міста по вулиці Пушкінській, 63, перший під'їзд.

Без води до вечора залишаться мешканці будинків №№4,6,8 і 10 в провулку Пластичному в Холодногірському районі Харкова.

У Московському районі води не буде за наступними адресами: вул. Героїв Праці, 17 (п. №9, стояк), вул. Бучми (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) .

У Новобаварському районі відключення води заплановано в приватних секторах по вулиці Щигровській і на проспекті Любові Малої (Постишева).

В Основ'янському районі воду відключать в будинку за адресою проспект Гагаріна, 58 (стояк першого під'їзду),

У Слобідському районі до восьмої години вечора води не буде за адресою вулиця Дизельна, 1-б (під'їзд №3, стояк).

Найбільше будинків відключать від водопостачання в Шевченківському районі Харкова:

вул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), 15-а (п. №1, стояк), вул. Дерев'янка, 3-а (п. №3), ін. Науки (Леніна), 31-а (п. №4, спарений стояк), пр. Перемоги, 74-а (п. №1, стояк), вул. Білогірська (ч/з), вул. Клочківська, 197-а,б,в, 199, 199-б,в,р, 201. Комунальники обіцяють подати воду о 20:00.

Раніше ми писали про те, що городяни показали, яка вода тече з кранів у їхніх квартирах. Два фільтра грубого очищення води після трьох місяців використання сфотографував і показав у групі «Типовий Харків» мешканець Шевченківського району міста Олександр Умрихін.

Як видно на знімку, обидва – коричневого кольору різної інтенсивності. «Харківводоканал ось така у нас водичка - фільтри простояли всього 3 місяці!!!», – підписав він фотографію.

Нагадаємо, харків'янам міцно зіпсували радість від нового тротуару.

Як повідомляла Politeka, сміттєвоз потрапив у пастку комунальників у Харкові.

Також Politeka писала, що підлеглий Кернеса придумав, як погасити борг перед комунальниками.