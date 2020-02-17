Повідомленнями про крадіжки харків'ян уже складно здивувати, проте знаходяться ще ті, чий цинізм багатьом здається позамежним

Чергове підтвердження того – випадок на вулиці Зеленодільській, 34/33. Про інцидент, який там стався, розповіли у групі Харків 1654 у Фейсбуці, передає Politeka.

Там опублікували відео, зняте камерою спостереження, яка зафіксувала момент крадіжки дитячого велосипеда жінкою.

«Дітвора каталася по вулиці, забігли додому, велик залишили, коли вийшли, а велосипеда вже немає((( дві дамочки йому швидко приробили ноги. Дами, поверніть дітлахам велик, майте совість», – йдеться у підписі до відео.

Зеленодольская 34/33, вчера, детвора каталась по улице, забежали домой, велик оставили, когда вышли, а велосипеда уже нет((( две дамочки ему быстро приделали ноги. Дамы, верните детворе велик, имейте совесть. Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 16. Februar 2020

Як можна помітити на записі, одна з двох прохожх, які йшли разом, побачивши велосипед, без докорів совісті підійшла, взяла його і, як ні в чому не бувало, попрямувала далі.

Така поведінка невідомої не на жарт розлютила користувачів мережі, про що вони поспішили висловитися в коментарях.

«Здичавілі в дії!!!», «Знайти і покарати тварюк», «Вона просто думала, що він там з літа лежить», «Потрібно Сталінські закони! Украв - розстріл! більше красти не буде! А то дивишся по Європі, навіть парканів немає!!!», «У Харкові грабують скрізь, на парковці машину розкрили, потім ще раз почистили, і все під камерами, ніхто нічого не боїться», «От тварюки, що в голові у такого бидла, щоб у дітей красти», «У нас всьому проробляють ноги. Лампочкам, наприклад. Навіщо купувати. Можна вкрасти», «Яскравий приклад рівня суспільства і в якому ми живемо, на жаль порядність - це слово, значення якого стає чимось нереально екзотичним ...», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові злодій прямо під «носом» у відеокамери пограбував автомобіль, видавивши заднє скло і потягнувши сумку з документами.

Нагадаємо, харківський водій поставив під загрозу життя людей.

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