Історія будиночком для Діда Мороза, за який з бюджету Харкова віддали понад шість мільйонів гривень, отримала продовження

Правоохоронці підозрюють, що за хатинку, встановлену у новорічні свята на площі Свободи в Харкові, суттєво переплатили.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на постанову Дзержинського районного суду Харкова.

В ході вивчення документів слідство прийшло до висновку, що працівники комунального підприємства «Харківзеленбуд» купили дім, який за документами проходить як тимчасова збірно-розбірна конструкція, за завищеною ціною.

Нагадаємо, за будиночок площею 170 квадратних метрів комунальники віддали 6,2 млн гривень. Основа несучих конструкцій була сконструйована з опорами, які регулюються по висоті, з'єднаними між собою за допомогою балкової системи з дерев'яних і металевих елементів.

Підготовка Харкова до Нового року, включаючи декорації, ялинку і «зоряне небо» на Сумській та Пушкінській, обійшлася міській казні в 75 мільйонів гривень.

Раніше ми писали про те, що в харківському зоопарку хочуть побудувати туалет за 16,8 млн гривень. Така сума здивувала навіть найзапекліших скептиків. Відповідно до представленого проекту, туалет матиме прямокутну форму і складатиметься з двох поверхів. На першому будуть жіноча і чоловіча вбиральні, на другому – технічне приміщення тераріуму. Розміри будівлі – 24,7 x 8,64 метрів.

В приміщення підведуть господарсько-питний водопровід, гарячу воду, обладнають виробничу і побутову каналізацію, електропостачання, вентиляцію, кондиціювання. На першому поверсі також побудують котельню з двома котлами для обігріву будівлі.

Також у кошторис входять демонтажні та земляні роботи. Переможець тендеру повинен буде залити фундамент і звести стіни, дах, встановити металоконструкції, перекриття, сходи, вікна, двері, зробити підвісні стелі й утеплити фасад.

Усі роботи повинні завершити до 31 грудня 2021 року

Нагадаємо, новорічне оздоблення поліклініки розсмішило харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса вирішили не економити на святкуванні Нового року.

Також Politeka писала, що на дітище Кернеса знову виділили величезну суму.