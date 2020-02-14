У Харкові правоохоронці провели операцію «Маячок», щоб перевірити, як водії та пішоходи реагують на автомобілі з сиренами і спецсигналами

Зокрема йшлося про карети швидкої допомоги і машини патрульної поліції. Що з цього вийшло, показали журналісти «Суспільне Харків».

Вони покаталися разом з медиками швидкої допомоги, автомобиь якої супроводжували чотири екіпажі патрульних.

Тільки за годину було виписано три постанови водіям, які не поспішали поступитися дорогою швидкій.

Одна з порушниць, Ірина, пояснила, що не помітила машину медиків, оскільки дивилася на світлофор. За її словами, як тільки вона побачила швидку, відразу ж її пропустила.

На недостатній обзор списав порушення й інший водій. За його словами, він не побачив машину швидкої, бо інше авто закривало видимість.

За словами поліцейських, штраф для тих водіїв, які не пропускають швидку, 510 гривень. Патрульні виносять постанову на місці. Оскаржити її можна протягом 10 днів. Якщо водій цього не зробить, то на оплату штрафу відводиться 15 днів. У разі несплати сума подвоюється.

На час експерименту в машину швидкої помістили кілька відеореєстраторів, один з яких належить поліції. Як розповів водій Артем Кашкаров, для них важлива кожна секунда, коли в машині важкий пацієнт. Психологічно в такі моменти дуже складно, адже людина, якого везе швидка, – чийсь близький, тому медики намагаються максимально швидко встигнути з ним у лікарню, а не всі учасники дорожнього руху це розуміють і поступаються дорогою.

Поліцейські констатують ще й той факт, що найчастіше спецавтомобілі не пропускають не тільки інші водії, але і пішоходи, які не реагують на сигнали і йдуть через перехід на своє зелене світло.

Фельдшер Олена Жидких просить громадян ставитися з розумінням, коли їде швидка з увімкненими сигналами.

«Ми ж не просто так сирену включаємо. Від цього може залежати чиєсь життя», – зазначає вона.

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