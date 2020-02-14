У 2020 році на прибирання харківського метро витратять 46 543 329 гривень, тобто майже по мільйону на тиждень

Площа, яку будуть мити й чистити співробітники клінінгової фірми, становить 310 тисяч квадратних метрів, повідомляє KHARKIV Today.

Аукціон за тендером «Послуги з санітарного утримання об'єктів комунального підприємства "Харківський метрополітен"» пройшов на сайті публічних закупівель Prozorro 13 лютого. Спочатку КП готове було витратити на прибирання 48 212 000 гривень, однак потім ціна знизилася до 46 543 329 гривень.

Участь у торгах взяли фірми «Системи прогресивного очищення» та спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд» Харківської міськради. Переміг перший кандидат, оскільки другий запросив за свої послуги майже на півтора мільйона більше.

За ці гроші переможець конкурсу буде прибирати величезну територію з дзеркалами, лавочками, дверима і пасажирськими ліфтами, в тому числі прилеглими до метрополітену територіями (13 005 квадратних метрів).

Генеральне прибирання буде проходити в метро з восьмої години вечора до восьмої години ранку, денне – з восьмої ранку до восьмої вечора. В обов'язки співробітників клінінгової фірми входить прибирання сміття, підмітання, миття платформи, лавок, дзеркал, декоративних і металевих решіток, сходів, прибирання службових приміщень.

Раз в місяць вручну будуть очищати підлогу вестибюлів від жувальної гумки.

За умовами конкурсу, фірма, яка прибиратиме метрополітен, зобов'язана мати відповідний інвертарь, миючі та дезінфікуючі засоби, а також бути готовою до термінового прибирання: під час масових заходів, куди можуть покликати до десяти співробітників одночасно, на випадки хуліганства або розклеювання агітаційних матеріалів – до трьох співробітників.

Переможець конкурсу надає клінінгові послуги до 31 грудня 2020 року.

Раніше ми писали про те, що метрополітен подвоїв збитки за рік, і зараз вони становлять майже 267 мільйонів гривень.

Як встановив Харківський антикорупційний центр, після підвищення на початку 2018 року вартості проїзду з 4 до 5 гривень збитки до кінця року склали 131,1 млн. Грн. Через рік ціна проїзду «стрибнула» з 5 до 8 гривень, а сума збитків збільшилася до 266,8 млн. грн. При цьому тільки за третій квартал ця цифра склала 115,5 млн. грн, а за четвертий - 97,2 млн. грн.

Ми також розповідали, що з 1 березня наступного року в метро Харкова перестануть діяти безконтактні карти старого зразка.

Нагадаємо, у Харкові евакуатор протаранив ряд дорогих авто.

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