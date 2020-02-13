Попастися увечері на очі натовпу підлітків, котрі шмигають вулицями в пошуках пригод, – небезпечно для здоров'я

Цю істину в черговий раз продемонстрували користувачі, знявши та опублікувавши в мережі відео, як в районі Баварії в Харкові натовп неповнолітніх напав на перехожого.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.

«Скопом... Це не перший випадок! Будь ласка, розповсюдьте !!! Може, хтось впізнає цих героїв!!!!! Проведіть бесіду з дітьми!!!! Треба надати розголосу!!!! Щоб знайшли, покарали і не зам'яли!!!», – йдеться у підписі до відео в телеграм-каналі «Харків Сьогодні».

Як видно на записі, підлітки б'ють людину ногами, ображають і женуться за нею, а жертва намагається відбитися від збожеволілої від власної безкарності компанії. Крім того, вони вискакують на дорогу перед машинами. А в кінці відео помітно, що один з хуліганів побачив оператора і біжить до нього з'ясовувати стосунки.

У мережі користувачі взялися активно коментувати побачене.

«Харків'ян нині не впізнати, народ, хоч би хто зупинився допоміг, той же випадок у трамваї: били всі сидять ніхто не допоміг», «я так в тому році вступилася за чоловіка на зупинці,. Результат зламаний ніс зі зміщенням і струс мозку....», «В поліцію звертатися не варто , марно, а от провчити не завадило б, щоб на своїй шкурі спробували, як воно, коли б'ють», «Яка розмова?! Підлітки - це найнебезпечніша кримінальне угруповання, небезпечна тим, що непередбачуване. Поліція повинна цим зайнятися ! Там вже бесідою з татом, з мамою не допоможеш...», – пишуть під відео в мережі.

Раніше ми розповідали про те, що група підлітків взялася трощити автомобілі в одному зі спальних районів Харкова. Коли вони помітили, що їх знімають, розбили оператору фари на його машині.

Нагадаємо, підлітки влаштували безлад на залізниці в Харкові.

Як повідомляла Politeka, малолітні хулігани напали на харківську електричку.

Також Politeka писала, що харківські закладники допекли жителів до живого, з'явилося попередження.