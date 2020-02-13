Подекуди води не буде більше доби

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт комунальним підприємством «Харківводоканал»у місті тимчасово буде відключена подача води в деяких районах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу підприємства.

Співробітники водоканалу уточнюють, що відключення заплановано на четвер, 13 лютого, однак подекуди води не буде до завтра.

У Київському районі міста водопостачання тимчасово припинено по вулиці Барабашова, 30, 32, 32-а. По вулиці Академіка Вальтера води не буде в будинку №19-а (п. №2, стояк) до 20:00 четверга.

У Новобаварькому районі до восьми годин вечора води не буде на вулиці Китаєнко, 8 у під'їзді №4.

У Слобідському районі відключать воду до восьми годин вечора 13 лютого по вулиці Морозова, 34 (п. №1, стояк), вулиці Дизельній, 1-б (п. №3, стояк), на проспекті Героїв Сталінграда, 8/2 (п. №2).

Найбільше відключень буде у Шевченківському районі Харкова за такими адресами:

Вул. Авіахімічна (ч/з), вул. Новомирна (ч/з), вул. Срібна (ч/з), вул. Семена Коваля (Ревкомовська) (ч/з), вул. Новомирна (ч/з), пров. Авіахімічний (ч/з), вул. Севастопольська (ч/з), вул. Бородиновська (ч/з), вул. Софіївська (ч/з), вул. Аграрна (ч/з), вул. Феодосійська (ч/з), вул. Товариська (ч/з), пер. Товариський (ч/з), вул. Тобольська (ч/з), вул. Карагандинська (ч/з), пер. Макіївський (ч/з), вул. Кутузівська (ч/з), вул. Полярна (ч/з), вул. Зачепилівська (ч/з), вул. Дорошенківська (ч/з), вул. Пржевальського (ч/з), в'їзд 1-й Дорошенківський (ч/з), пер. 1-й Дорошенківський (ч/з), в'їзд 2-й Дорошенківський (ч/з), пер. 2-й Дорошенківський (ч/з), вул. В'ячеслава Чорновола (Павла Лебедєва) (ч/з), вул. Весела (ч/з), вул. Макарівська (ч/з), вул. Армійська (ч/з), пров. Артилерійський (ч/з), вул. Клочківська, 197-б, вул. Білогірська (ч/з) до 20:00 13.02.20 р., вул. Дерев'янка, 46 (п. №2, стояк), вул. Клочківська, 193-а до 20:00 13.02.20 р.

На вулиці Клочківській, 199, (п. №3) води не буде до восьми годин вечора п'ятниці, 14 лютого.

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