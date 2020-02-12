За минулий рік КП «Харківський метрополітен» зазнав 267 мільйонів гривень збитків, незважаючи на підвищення вартості проїзду

Таким чином, сума збитків зросла вдвічі порівняно з 2018 роком, повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на портал «Відкриті дані Харкова».

За інформацією розслідувачів, спостерігається цікава картина: чим більша вартість проїзду, тим більше метрополітен Харкова йде в «мінус» по фінансах.

Так, після підвищення на початку 2018 року вартості проїзду з 4 до 5 гривень, збитки до кінця року склали 131,1 млн. грн. Через рік ціна проїзду «стрибнула» з 5 до 8 гривень, а сума збитків збільшилась до 266,8 млн. грн. При цьому тільки за третій квартал ця цифра склала 115,5 млн. грн, а за четвертий – 97,2 млн. грн.

Кілька місяців тому міський голова Харкова пояснив збитки метрополітену тим, що перед самим підвищенням вартості проїзду пасажири масово поповнили картки «за старою ціною», що і призвело до такої ситуації. У ХАЦ підкреслили, що з 19 лютого по 22 травня суд не визнавав нові тарифи, через що пасажири переплатили за проїзд сотні мільйонів гривень. Правда, різницю їм ніхто так і не повернув.

Скаржачись на збитки, метрополітен в той же час у чотири рази занижує доходи від рекламної діяльності, переплачує за матеріали для будівництва і так далі.

267 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ – ЗБИТКИ ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ В 2019 РОЦІ. ЗБИТКИ ЗРОСЛИ ВДВІЧІ У ПОРІВНЯННІ З 2018... Gepostet von Харківський антикорупційний центр am Dienstag, 11. Februar 2020

У коментарях харків'яни дивуються, куди діваються гроші від здорожчання проїзду і реклами в метро, якою обвішані всі станції.

Раніше ми писали, що в Харкові люди, які досягли пенсійного віку і пішли на заслужений відпочинок, отримають пільговий E-ticket, яким передбачено 50 безкоштовних поїздок у метрополітені і ще 50 – в трамваї та тролейбусі.

Що ж стосується особливо активних пенсіонерів, яким не сидиться вдома, і неважливо, з якої причини, то вони «зможуть поповнити пільгову картку й оплачувати проїзд вже по повній вартості».

Нагадаємо, в харківському тролейбусі безжально помстилися пасажиру.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що харківським автовласникам ще більше ускладнять життя: «об'їжджайте».