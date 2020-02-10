Зарплату міського голови Харкова Геннадія Кернеса з урахуванням премій та інших нарахувань відмовилися озвучити, пославшись на те, що це – «персональні дані»

З проханням оприлюднити зарплату мера до влади звернувся мешканець Харкова, передає KHARKIV Today. У своїй заяві чоловік посилався на статті 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Він дуже хотів дізнатися, скільки в сумі отримав Кернес, враховуючи не тільки оклад, але також і відпускні, надбавки, доплати, лікарняні та премії.

У свою чергу співробітники міськради не стали надавати інформацію, прикрившись законами «Про захист персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію». Не забули згадати і Конвенцію про захист прав людини.

Журналісти KHARKIV Today роздобули інформацію про зарплату Кернеса. Відповідно до неї, у минулому році мер Харкова отримав 169 780 гривень чистої зарплати, без урахування надбавок та інших нарахувань. Зарплата міського голови в перші півроку 2019-го становила 12 200 гривень на місяць, потім йому підвищили зарплату до 15 540 гривень на місяць.

Що ж стосується зарплат мерів по Україні в цілому, то в 2019 році найбільше отримав мер Львова Андрій Садовий – 825 327,68 гривні. При цьому посадовий оклад склав 93 855,71 грн, все інше – премії, доплати, надбавки, витрати на відрядження тощо.

Раніше ми писали, що Кернес з цивільною дружиною Оксаною Гайсинською відпочили в Італії, куди літали чартерним рейсом. Тільки переліт обійшовся їм орієнтовно в 36 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Кернеса пенсіонерів змусять платити за активний спосіб життя.

Як повідомляла Politeka, обличчя Кернеса з'явилося в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що Кернес опинився в центрі «смердючого» скандалу.