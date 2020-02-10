Зарплату городского головы Харькова Геннадия Кернеса с учетом премий и других начислений отказались озвучить, сославшись на то, что это – «персональные данные»

С просьбой обнародовать зарплату мэра к властям обратился житель Харькова, передает KHARKIV Today. В своем заявлении мужчина ссылался на статьи 1, 13, 19, 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации» от 13 января 2011 года, которые предоставляют право обращаться с запросами к распорядителям информации о предоставлении публичной информации.

Он очень хотел узнать, сколько в сумме получил Кернес, учитывая не только оклад, но также и отпускные, надбавки, доплаты, больничные и премии.

В свою очередь сотрудники горсовета не стали предоставлять информацию, прикрывшись законами «О защите персональных данных», «О службе в органах местного самоуправления», «О доступе к публичной информации», «Об информации». Не забыли упомянуть и Конвенцию о защите прав человека.

Журналисты KHARKIV Today раздобыли информацию о зарплате Кернеса. Согласно ей, в прошлом году мэр Харькова получил 169 780 гривен чистой зарплаты, без учета надбавок и прочих начислений. Зарплата городского головы в первые полгода 2019-го составляла 12 200 гривен в месяц, затем ему повысили зарплату до 15 540 гривен в месяц.

Что же касается зарплат мэров по Украине в целом, то в 2019 году больше всех получил мэр Львова Андрей Садовый – 825 327,68 гривны. При этом должностной оклад составил 93 855,71 грн, все остальное – премии, доплаты, надбавки, командировочные и прочее.

Ранее мы писали, что Кернес с гражданской женой Оксаной Гайсинской отдохнули в Италии, куда летали чартерным рейсом. Только перелет обошелся им ориентировочно в 36 тысяч долларов.

Напомним, у Кернеса пенсионеров заставят платить за активный образ жизни.

Как сообщала Politeka, лицо Кернеса появилось в неожиданном месте.

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