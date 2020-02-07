Бруківка на вулиці Сумській в Харкові може зникнути, а на її місці з'явиться асфальт

Принаймні, саме про це просить міську владу харків'янин Андрій Костромін. Петиція його авторства з'явилася у відповідному розділі на сайті мерії, передає Politeka.

«Асфальт більш сучасне покриття і має низку переваг перед старою бруківкою:

Безпека (менше гальмівний шлях особливо в зимовий період року, коли бруківку від снігу очистити складно). Менше шуму (мешканці та працівники центру скажуть спасибі). Комфорт для пасажирів, менше ламається підвіска. Збільшиться пропускна здатність - менше пробок, менше вихлопів», – говорить текст повідомлення.

Щоб у Кернеса звернули увагу на звернення, за три місяці воно повинне набрати п'ять тисяч голосів. За перші чотири дні його підписали 257 осіб.

Судячи з реакції мережі, далеко не всі вінничани поділяють таку ініціативу. «Бруківка на Сумській – не символ старого і непотрібного, прибирати її з вулиць під приводом «асфальт сучасніше» – дикість і дурість, – говорить підпис до публікації на цю тему в групі «Наш Харків».

На думку харків'ян, бруківка на Сумській – це родзинка міста, яку не можна ховати. Також, впевнені вони, на прокладанні та ремонті асфальту відповідні служби зможуть відмити і вкрасти купу грошей, в той час як бруківка – вічна.

«У всій Європі над старою бруківкою "трусяться", пестять і плекають! а у нас якомусь "заможненькому буратині" на дачу треба! Так давайте брати краще, а не тільки гейпаради!!...», «Бруківка - це дуже красиво. Вона надає певний стиль центру міста. Звичайно, асфальт вигідніше. Його ж можна перестилати щороку. Привіт однорічним клумбам на мільйони гривень. Ми не повинні цього допустити», «Ні, цього в жодному разі робити не можна! Це буде другий КАСКАД!», «По своєму досвіду життя в «місті з гірками» скажу , що слід від безцінного «буханця» потім пропадає безслідно. А збитки у вигляді ремонту кожен рік і дебільне укладання плиточки, асфальтика і т. д - пипець які. ЦЬОГО ДОПУСКАТИ НЕ МОЖНА!», «Категорично проти. Вони її не укладали їм її і не знімати», «Асфальт щороку перестилають(яка можливість урвати з бюджету!). А бруківка довговічна», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, харків'янин поскаржився на шум у дворі і поплатився за це.

Як повідомляла Politeka, харків'яни показали плачевний стан міського метро.

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