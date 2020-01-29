Мешканці однієї з харківських багатоповерхівок стали заручниками незвичайних зловмисників

Невідомі хулігани періодично обливають кишками і фекаліями вхідні двері в один з під'їздів будинку №115 по вулиці Клочківській. Як це відбувається, зняла камера відеоспостереження, і вже незабаром запис з'явився в групі «ХС Харків», передає Politeka.

На відео молодий чоловік у капюшоні з максимально закритим лицем виливає всю мерзенність з відра на поріг і двері під'їзду, після чого йде. Громадянин позаду, судячи з усього, його спільник.

На Клочковской,115, переодически неизвестные типочки обливают кишками и дермищем входную дверь в падик. Таким образом, они пытаются вернуть 15к$ от своего должника, не подозревая, что заёмщик уже сменил хату давным-давно🥴 По итогу, местные жители уже заебались рыгать переодически, выходя утром на работку. ХС | Харьков Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 28. Januar 2020

Одна з мешканок будинку звернулася до правоохоронців з проханням зловити злочинця і покарати його за хуліганство. За словами 51-річної жінки, вона виявила біля під'їзду шматки м'яса, плями бурого кольору, схожі на кров, і записку з погрозами в бік сусідки з приводу боргів.

Інформація зареєстрована в Шевченківському відділі поліції, зараз триває перевірка.

У мережі коментатори не шкодують «добрих слів» на адресу зловмисників.

«Дали гроші цим виродкам і вони роблять», «Мешканцям потрібно вистежити й одягнути це відро їм на голову», «Вичепити один раз і дати такої п**ди, щоб вони забули дорогу додому, і теж в масках», «Мешканці терпіли», «Періодично зробити засідку мешканцям і занурити його тупу довбешку в те л**но, що він приніс», – пишуть під публікацією в Фейсбуці.

Раніше ми розповідали, що в храмі Жон-Мироносиць 34-річний харків'янин з психічними розладами влаштував погром.

В храме Жен-мироносиц парнишку попутал бес и он начал громить иконы и церковные подсвечники. Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, после чего вызвали копов. 📹 Чтобы избежать удаления, полное видео залили только в телеграм. Залетайте - https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-NJCFcQcioP9A Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 28. Januar 2020

Нагадаємо, чоловік у балаклаві влаштував стрілянину на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, напад на збройний магазин обернувся великими втратами.

Також Politeka писала, що перестрілка в Харкові обростає таємничими деталями, сліди ведуть до Росії.