Мешканці однієї з харківських багатоповерхівок стали заручниками незвичайних зловмисників
Невідомі хулігани періодично обливають кишками і фекаліями вхідні двері в один з під'їздів будинку №115 по вулиці Клочківській. Як це відбувається, зняла камера відеоспостереження, і вже незабаром запис з'явився в групі «ХС Харків», передає Politeka.
На відео молодий чоловік у капюшоні з максимально закритим лицем виливає всю мерзенність з відра на поріг і двері під'їзду, після чого йде. Громадянин позаду, судячи з усього, його спільник.
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Одна з мешканок будинку звернулася до правоохоронців з проханням зловити злочинця і покарати його за хуліганство. За словами 51-річної жінки, вона виявила біля під'їзду шматки м'яса, плями бурого кольору, схожі на кров, і записку з погрозами в бік сусідки з приводу боргів.
Інформація зареєстрована в Шевченківському відділі поліції, зараз триває перевірка.
У мережі коментатори не шкодують «добрих слів» на адресу зловмисників.
«Дали гроші цим виродкам і вони роблять», «Мешканцям потрібно вистежити й одягнути це відро їм на голову», «Вичепити один раз і дати такої п**ди, щоб вони забули дорогу додому, і теж в масках», «Мешканці терпіли», «Періодично зробити засідку мешканцям і занурити його тупу довбешку в те л**но, що він приніс», – пишуть під публікацією в Фейсбуці.
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