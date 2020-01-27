18-річний харків'янин Олександр Сало загинув у ДТП під колесами авто Infiniti Q50 з американськими номерами, за кермом якого перебував громадянин США
Трагедія сталася 23 січня близько 13:50 на вулиці Академіка Павлова, коли хлопець перетинав пішохідний перехід, передає Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.
Удар іномарки був таким сильним, що юнака відкинуло на узбіччя, де він помер від отриманих травм до приїзду швидкої.
Винуватець дорожньо-транспортної пригоди з місця трагедії не втік, однак зараз з сім'єю жертви на зв'язок він не виходить. Близькі Олександра шукають запис аварії, оскільки на момент зіткнення ні одна з відеокамер, розташованих на будівлях біля станції метро, не працювала.
Доньки Лободи підросли і вразили зовнішністю, навіть Монатік не стримався: "Три кішечки"
Дженніфер Лопес ледве втримала все своє добро в тісному ліфчику: «заводить з півоберту»
Собчак на Мальдівах влипла в політичний скандал: "Хай ідуть на..."
Шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівській сім'ї не приховати скандал: "У всі тяжкі..."
Як пише «Город Х», свідків немає, ніхто нічого не бачив, а вбита горем мати зараз не в стані розбиратися з тим, що і як сталося.
За словами родички загиблого Ольги, Саша працював баристою у «Французькому бульварі». Сім'я родом з Красноградського району, але жила в Харкові.
У день смерті Олександр переходив дорогу на зелений сигнал світлофора з подушкою-смайликом, яку купив на подарунок.
В цей час на нього на великій швидкості налетів іномарка.
«18-річна ні в чому не винна дитина миттєво загинула. Дитина, у якої було безліч планів, і мрії... Він був єдиним, кращим синочком, племінником, онуком, братом і другом. Чому він повинен був померти і не прийти до своєї мрії через чиєсь захоплення швидкою їздою?» – не розуміє Ольга.
В поліції за фактом смертельної аварії відкрили кримінальну справу проти іноземця. Якщо його провину доведуть, американець може провести за ґратами вісім років.
Тепер для рідних Саші головне завдання – встановити всі обставини трагедії та покарати винних. Якщо комусь щось відомо про ДТП біля станції метро «Академіка Павлова», її можна повідомити за телефоном (095) 0790178 (Ольга).
Нагадаємо, будівля ХОДА опинилася в диму.
Як повідомляла Politeka, арабський студент збив дівчину на пішохідному переході.
Також Politeka писала, що відомий адвокат кинув виклик іноземцю-мажору, що збив харків'янку.