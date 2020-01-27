18-річний харків'янин Олександр Сало загинув у ДТП під колесами авто Infiniti Q50 з американськими номерами, за кермом якого перебував громадянин США

Трагедія сталася 23 січня близько 13:50 на вулиці Академіка Павлова, коли хлопець перетинав пішохідний перехід, передає Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.

Удар іномарки був таким сильним, що юнака відкинуло на узбіччя, де він помер від отриманих травм до приїзду швидкої.

Винуватець дорожньо-транспортної пригоди з місця трагедії не втік, однак зараз з сім'єю жертви на зв'язок він не виходить. Близькі Олександра шукають запис аварії, оскільки на момент зіткнення ні одна з відеокамер, розташованих на будівлях біля станції метро, не працювала.

Як пише «Город Х», свідків немає, ніхто нічого не бачив, а вбита горем мати зараз не в стані розбиратися з тим, що і як сталося.

За словами родички загиблого Ольги, Саша працював баристою у «Французькому бульварі». Сім'я родом з Красноградського району, але жила в Харкові.

У день смерті Олександр переходив дорогу на зелений сигнал світлофора з подушкою-смайликом, яку купив на подарунок.

В цей час на нього на великій швидкості налетів іномарка.

«18-річна ні в чому не винна дитина миттєво загинула. Дитина, у якої було безліч планів, і мрії... Він був єдиним, кращим синочком, племінником, онуком, братом і другом. Чому він повинен був померти і не прийти до своєї мрії через чиєсь захоплення швидкою їздою?» – не розуміє Ольга.

В поліції за фактом смертельної аварії відкрили кримінальну справу проти іноземця. Якщо його провину доведуть, американець може провести за ґратами вісім років.

Тепер для рідних Саші головне завдання – встановити всі обставини трагедії та покарати винних. Якщо комусь щось відомо про ДТП біля станції метро «Академіка Павлова», її можна повідомити за телефоном (095) 0790178 (Ольга).

Нагадаємо, будівля ХОДА опинилася в диму.

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