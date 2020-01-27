Невідомі разгромили зупинку на Олександрівському проспекті в Харкові

Фотографії з наслідками «роботи» вандалів з'явилися в групі «Типове ХТЗ». На кадрах – розбите скло по всьому тротуару. Судячи зі знімків, хулігани розтрощили бічне скло зупинки.

Дії хуліганів викликали обурення жителів міста, і в коментарях вони не тільки називали, м'яко кажучи, неласкавими словами, але і пропонували свої варіанти покарання подібних «діячів».

«А ті, хто це зробив, відірвати і 345 годин спільних робіт. Сволота», «Знайти хто зробив, пристебнути до залишків зупинки, повісити табличку «вандал тупорилий», і три дні нехай отримує від людей», «Хто поруч дивився всі....... хвилин. І не було телефону 102 набрати?», «якби поліція знайшла і змусила їх все відновити і це все було б публічно, то інші вже перш, ніж робити таке, включали свій мозок і думали про покарання», «Дізнатися хто і вибити всі вікна в квартирі», «ВАНДАЛИ!!! Як можна для таких покидьків, що-небудь будувати, ставити. Все валять!!! СКОТИ!!!Т а ні, скотина та розуміє, а це......... просто немає слів, а матюкатися не хочеться», – не приховують емоцій користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що невідомі хулігани закидали камінням вагон електрички «Лосєве-Граково», розбивши кілька вікон. У мережі з'явилися кадри наслідків, однак про те, чи постраждав хто з пасажирів», не повідомлялося.

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