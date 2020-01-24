12 мільйонів гривень витратять у 2020 році на охорону найпопулярнішого парку в+ Харкові

Саме на таку суму комунальне підприємство «Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Гіркого» уклало договір з фірмою «Охорона Прайм» з Києва, передає «Наш Харків».

Таким чином, щодня охорона парку буде обходитися в 30 тисяч гривень, порахувало видання.

За інформацією журналістів, в парку знаходяться півтора десятка постів цілодобової охорони, два цілодобових поста зі службовим собакою, цілодобовий пост старшого охорони й один пост начальника охорони, який буде працювати з 8 до 18 години.

У минулому році харківська влада заплатила за охорону парку сім мільйонів гривень, а здійснювало її ТОВ «Агентство комплексної безпеки — Галеон».

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові розгорівся скандал через те, що мерія виділила 15 мільйонів гривень на реконструкцію дитячого ігрового комплексу «Кремлівська стіна» на території парку ім. Горького. Відповідне рішення депутати підтримали під час останньої в 2019 році сесії міськради.

Не обійшлося і без скандалів. Перед тим, як депутати натиснули на кнопки, депутата Тарас Ситенко заявив, що під кремлівською стіною в нинішній час можна «або ховати, або штурмувати».

Усього ж на збитковий парк Горького на сесії 18 грудня депутати виділили 39,3 млн гривень. Крім 15 мільйонів на «Кремлівську стіну», півмільйона дали на реконструкцію спортивних майданчиків і футбольних полів, 15 мільйонів – на ремонт пішохідно-транспортної мережі парку і 8,8 млн – на ремонт системи поливу.

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