Поки харків'яни скаржаться на відсутність води, прориви труб і постять в соцмережах фотографії комунального апокаліпсису, співробітники відповідних КП живуть непогано

Так, заступник директора департаменту КП «Харківводоканал» Олег Степанов задекларував майна на мільйони гривень.

Про це повідомляє видання Depo.Харків з посиланням на декларацію чиновника за 2019 рік.

Зокрема, Степанов вказав у ній три квартири, чотири гаражі, офіс, дачу і землю.

Чиновник, який разом з дружиною і двома дочками живе в Харкові, володіє чотирма гаражами, площа яких 19,2, 14,7, 17,5, 22,1 «квадратів», та трьома квартирами в обласному центрі. Їх площі 56 кв. м, 43,5 кв. м, 43,2 кв. м. Також сімейство має садовий будинок площею 56,4 кв. м у Вовчанському районі, земельну ділянку площею два з половиною гектари там же, і офіс у 89,4 квадратів в Харкові.

У Степанова є два авто: Mitsubishi Pajero і CHEVROLET Lacetti, а також моторний човен «БРИГ 250».

Чиновник вказав у декларації 50% статутного капіталу ТОВ «Гідроматік Україна» у сумі 10 тисяч гривень.

Що стосується зарплати, то розкішною її не назвеш. За минулий рік він отримав за основним місцем роботи 147,7 тисяч гривень. Внесені в документ доходи у двох ТОВ за сумісництвом - 14,7 тис. грн і 14,8 тис. грн.

Дружина Степанова заробила 60 тисяч гривень за рік від заняття підприємницькою діяльністю, що становить п'ять тисяч гривень в місяць. Готівкою чиновник вказав 20 тисяч доларів, його дружина - 52 тисячі євро.

Тим часом у мережах харків'яни діляться відео чергової комунальної проблеми, скаржаться на слабкий напір води або повну її відсутність і так далі.

Хуёвая Венеция открылась на Чугуевской 35. Продолжаем доверять мокрым делам. Лютая Венеция открылась на Чугуевской 35. Продолжаем доверять мокрым делам. Снимал на гондолу. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Dienstag, 21. Januar 2020

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За словами заступника директора з виробництва комплексу «Харків водопостачання» КП «Харківводоканал» Миколи Завади, в рік перекладають по одному відсотку мереж водопостачання. У минулому році підприємство майже закінчило заміну труб водопостачання на ділянках загальною протяжністю 24 км, це рівно відсоток від загальної довжини труб водопостачання в місті.

Нагадаємо, харків'яни повстали проти тварин у центрі міста.

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