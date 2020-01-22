Поки харків'яни скаржаться на відсутність води, прориви труб і постять в соцмережах фотографії комунального апокаліпсису, співробітники відповідних КП живуть непогано
Так, заступник директора департаменту КП «Харківводоканал» Олег Степанов задекларував майна на мільйони гривень.
Про це повідомляє видання Depo.Харків з посиланням на декларацію чиновника за 2019 рік.
Зокрема, Степанов вказав у ній три квартири, чотири гаражі, офіс, дачу і землю.
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Чиновник, який разом з дружиною і двома дочками живе в Харкові, володіє чотирма гаражами, площа яких 19,2, 14,7, 17,5, 22,1 «квадратів», та трьома квартирами в обласному центрі. Їх площі 56 кв. м, 43,5 кв. м, 43,2 кв. м. Також сімейство має садовий будинок площею 56,4 кв. м у Вовчанському районі, земельну ділянку площею два з половиною гектари там же, і офіс у 89,4 квадратів в Харкові.
У Степанова є два авто: Mitsubishi Pajero і CHEVROLET Lacetti, а також моторний човен «БРИГ 250».
Чиновник вказав у декларації 50% статутного капіталу ТОВ «Гідроматік Україна» у сумі 10 тисяч гривень.
Що стосується зарплати, то розкішною її не назвеш. За минулий рік він отримав за основним місцем роботи 147,7 тисяч гривень. Внесені в документ доходи у двох ТОВ за сумісництвом - 14,7 тис. грн і 14,8 тис. грн.
Дружина Степанова заробила 60 тисяч гривень за рік від заняття підприємницькою діяльністю, що становить п'ять тисяч гривень в місяць. Готівкою чиновник вказав 20 тисяч доларів, його дружина - 52 тисячі євро.
Тим часом у мережах харків'яни діляться відео чергової комунальної проблеми, скаржаться на слабкий напір води або повну її відсутність і так далі.
За словами заступника директора з виробництва комплексу «Харків водопостачання» КП «Харківводоканал» Миколи Завади, в рік перекладають по одному відсотку мереж водопостачання. У минулому році підприємство майже закінчило заміну труб водопостачання на ділянках загальною протяжністю 24 км, це рівно відсоток від загальної довжини труб водопостачання в місті.
Нагадаємо, харків'яни повстали проти тварин у центрі міста.
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