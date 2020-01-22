Прикрашання Харкова до новорічних свят обійшлося бюджету міста в 75 млн. грн, а демонтаж краси оцінили в мільйон

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає Politeka.

Про те, що на демонтаж обладнання на площі Свободи, яке використовувалося на новорічні та різдвяні свята, витратять мільйон гривень, розслідувачі дізналися завдяки системі публічних закупівель «ProZorro».

«17 січня комунальне підприємство «Міський інформаційний центр» уклало договір з Антоном Самусєвим на 999,5 тис. з демонтажу обладнання з площі Свободи. Звичайно, аукціон не проводили й уклали угоду з процедурою звіту про укладений договір», – йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами договору, до 31 січня з площі Свободи приберуть ялинку, скульптурну композицію «Дід Мороз», ілюмінацію «Зоряне небо» та інше.

Наголошується, що в минулому році на демонтаж виділили стільки ж грошей, але договорів було два. Перший на 432 тис. грн – з Самусєвим на демонтаж ялинки, другий на 567,5 тис. грн – з ФОП Мурджанян Самвел Суренович з демонтажу всього іншого новорічного обладнання і конструкцій.

Раніше ми писали про те, що в центрі Харкова встановили будиночок Діда Мороза, за який з бюджету міста заплатили 6,2 млн. грн. Хороми були виконані повністю в світлих тонах. До них вела алея зі штучних світлодіодних дерев.

Загальна площа будинку Діда Мороза становила 170 квадратних метрів. Основу несучих конструкцій будівлі сконструювали з опорами, які регулювалися по висоті та з'єднувалися між собою за допомогою балкової системи з дерев'яних і металевих елементів.

У коментарях користувачі обурюються подібними витратами.

«блін.... ну от нафіга мені така місцева влада, яка на демонтаж того, що мені не було потрібно виділяє такі суми, а ми на Павлівці (15хв пішки від тієї площі з ялинкою) через день з відключенням води сидимо ...і частина доріг в мікрорайоні у нас виглядає наступним чином», «хто б сумнівався, головне,щоб хоч менше 75-и знову», «Де гроші за оренду торгових місць? 94000 грн за місяць з кожної точки на площі?», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, новорічне оздоблення поліклініки розсмішило харків'ян.

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