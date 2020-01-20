19 січня тисячі харків'ян поринули в водохресну купіль, щоб змити гріхи і набратися сил

Аномально тепла як для січня погода сприяла тому, що в цьому році до місць масового купання на Хрещення прийшли значно більше людей, ніж зазвичай, і, ясна річ, не обійшлося без інцидентів, передає Politeka.

Так, за інформацією КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», під час хрещенських купань до медиків звернулися семеро громадян чоловік, двох з яких госпіталізували.

Занурення в холодну воду ледь не закінчилося бідою для 51-річного харків'янина. О 14:55 лікарі отримали повідомлення про те, що чоловікові стало погано з серцем. Прибувши на місце події, медики встановили, що у людини стався гострий інфаркт.

Під час транспортування в медичний заклад у нього зупинилося серце. Завдяки злагодженим діям лікарів, чоловіка вдалося врятувати і запустити серце. Його госпіталізували.

Тим часом мережу заполонили фото водохресних купань. Особливо людно було в Саржиному яру, де, судячи з фото, яблуку ніде було впасти від бажаючих пірнути в умовну ополонку.

У коментарях під подібними фото – чимало скептицизму:

«Святити воду і зануритися всі перші, а добрі справи робити не дочекаєшся», «попи не занурюються - жодного разу не бачив», «такі "віруючі", тільки не знають, що купатися потрібно в сорочці!», «Судячи з кількості людей, весь рік грішили на славу!», «а що, цим дійством гріхи відпускаються? Гріхи відпускаються через покаяння і не інакше, так виходить: рік грішив, прийшов, викупався – і все, праведник?».

Нагадаємо, харківські підлітки влаштували масовий погром у місті.

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