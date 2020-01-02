Будиночок Діда Мороза, за який з бюджету Харкова заплатили понад шість мільйонів гривень, показали всьому світу

Хвилинне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував мер міста Геннадій Кернес, передає Politeka.

Як видно на записі, будиночок виконаний повністю в світлих тонах. До нього веде алея зі штучних світлодіодних дерев. На порозі дітей зустрічає людина у костюмі господаря року, Щура, і запрошує увійти всередину.

Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь 🎅 Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь 🎅 Ждет гостей в своей резиденции у главной елки Харькова на площади Свободы. Приходите! Пусть исполнятся самые сокровенные желания ✨ Gepostet von Геннадий Кернес am Sonntag, 29. Dezember 2019

Розкіш внутрішнього оздоблення зашкалює. Тут і фігури білих ведмедів, оленів, пінгвінів, і скульптури новорічних героїв, і ялинки, а на найпочеснішому місці сидить Дід Мороз у дуже багатому вбранні.

Як видно на записі, діти в захваті від цієї казки і з задоволенням розповідають новорічному герою про свої бажання.

У свою чергу, у коментарях користувачі хоч і відзначають, що вийшло казково красиво, проте додають, що в Харкові є чимало проблем, куди б краще було витратити такі гроші.

«До будиночка поруч постояти або всередину впускають в хороми олігарха Діда Мороза?))», «Казково красиво!», «Красиво , для діток це казка!», «На всі прикраси Діда Мороза - 75млн грн. На всі ремонти лікарень міста за 2019 рік - 69 млн. грн, на харківські тепломережі – 100 млн грн на 2020 р!!!!!!... Вам подобається ялинка....», «у лікарнях, у неопалюваних будинках - є кому плакати», «А Москві на ілюмінацію витратили 2,5 річних бюджети Владикавказа. Харкову ще є куди рости», – пишуть люди.

Раніше ми писали, що загальна площа нового будинку Діда Мороза становить 170 квадратних метрів. Основа несучих конструкцій будинку повинна бути сконструйована з опорами, які регулюються по висоті, які повинні бути з'єднані між собою з допомогою балкової системи з дерев'яних і металевих елементів.

Нагадаємо, новорічне оздоблення поліклініки розсмішило харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса вирішили не економити на святкуванні Нового року.

Також Politeka писала, що фото новорічної ялинки у Харкові сколихнуло мережу.