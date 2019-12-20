Мер Харкова Геннадій Кернес опинився в хвості рейтингу мерів, які виконують дані виборцям обіцянки

Портал «Слово і діло» підвів річні підсумки діяльності мерів українських міст і склав рейтинг виконаних обіцянок, передає Politeka.

Харківський градоначальник виявився другим з кінця в цьому списку, віддавши «пальму першості» тільки колезі з Херсона Володимиру Ніколаєнко з нульовим результатом. Геннадій Адольфович виконав лише одну обіцянку.

Абсолютним лідером за кількістю як обіцяного, так і виконаного став мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він втілив в життя 34 обіцянки. Серед зробленого – нові 29 тролейбусів для міста, стипендії кращим тренерам і летям-спортсменам. А ось із впровадженням електронного квитка поки проблема, воно затримується через брак коштів. На це потрібно вісім мільйонів гривень.

«Я думаю, що вже 1 січня будемо стартувати. Не можна впроваджувати електронний квиток, не закупивши автобусів і тролейбусів. Немає сенсу ставити валідатори на старі тролейбуси», – розповів він.

Другим серед найбільш ефективних мерів став Сергій Моргунов з Вінниці. Він реалізував 29 обіцянок, серед яких ремонт 25 прибудинкових територій замість обіцяних 20, реалізація проекту з очищення води в дитячих садах, установка фільтрів.

Третє місце розділили мери Києва Віталій Кличко і Хмельницького Олександр Симчишин, виконавши по 24 обіцянки. Так, столичний градоначальник відзвітував про заміну 130 км км зношених тепломереж, скорочення кількості незаконних МАФів та відкриття мосту від Володимирської гірки до Арки Дружби народів. Серед «мінусів» – цього року не відкрили автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом, перенесли на 2020-й. Також Кличко не виконав обіцянку реконструювати стадіон «Старт»: обіцяв відкрити в цьому році, але роботи почнуться тільки в березні.

Мер Тернополя виконав 17 обіцянок. Серед «перемог» Сергія Надала - містом почали курсувати комунальні автобуси. Андрій Садовий за рік зміг виконати 16 обіцянок, мер Сум Олександр Лисенко - 12.

Нагадаємо, Харків витратить на ремонт "Кремлівської стіни" 15 мільйонів.

Як повідомляла Politeka, Харків очолив сумний рейтинг.

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