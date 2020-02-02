У Харкові почали продавати одяг із зображенням міського голови Геннадія Кернеса

Так, на Кінному ринку, наприклад, можна купити толстовку з обличчям Геннадія Адольфовича та його крилатою фразою.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на соцмережі.

Як видно на фотографії, опублікованій в групі Харків City в Фейсбуці, портрет ГАКа прикрашає підпис «Я помножу тебе на нуль».

Ця фраза пролунала ще у вересні 2012 року на нараді комісії з надзвичайних ситуацій у Харківській мерії.

У зв'язку з вибухом харківського будинку Кернес звернувся до глави «Харківміськліфту» Анатолія Кандаурова.

«Ти, Кандауров! Встань! Дивися, сучий пес! Якщо ти – уважно слухай те, що я тобі кажу – ще раз поставишся до своїх обов'язків, ще раз я дізнаюся про те, що ти особисто, як директор не проконтролював ті обіцянки і зобов'язання, які взяв на себе, я тебе помножу на нуль, тобі ясно чи ні?».

Ця фраза стала крилатою і увійшла в «словник» імені Кернеса.

У коментарях на одяг з мером відреагували з гумором.

«Гепа з наперстками було б крутіше», «Чим хворіє, про те і говорить...», «Клас)) в продовження – футболка "сучий пес"))», «Той, хто купить мерів пачку, той отрима водокачку», «Я теж хочу. А ще з колекції передвиборної компанії Добкіна «У тебе обличчя нудне - тобі ніхто грошей не дасть», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, Кернес опинився в центрі «смердючого» скандалу.

Як повідомляла Politeka, у Харкові Діду Морозу купили будиночок за 6,2 млн. грн.

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