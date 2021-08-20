В Харькове грузовой автомобиль сбил пешехода

Telegram-канал "Труха" сообщил , что грузовик встал неподалеку от автобусной остановки, после чего случилось ДТП.

По предварительным данным, водитель фуры не заметил пешехода, который пытался перейти в этот момент дорогу перед кабиной.

Автомобиль наехал на человека так, что тот оказался раздавленным между колесами.

Медики скорой констатировали смерть пешехода.

Все обстоятельства случившегося будут выяснять следователи.

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Авария произошла сегодня, 12 августа, около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.

В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.

По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.

Все детали аварии выясняются.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

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