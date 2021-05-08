Под Харьковом мужчина лежал посреди дороги без сознания

Как сообщили в полиции, мужчина лежал на земле около парка в пгт Золочев.

Полицейский оказал мужчине помощь и начал приводить его в себя, вскоре приехала скорая.

Состояние мужчины удалось нормализовать.

Позже харьковчанин объяснил, что выпил лишнего, поэтому потерял сознание.

Также мы писали, что в Харькове пешеход стоял посреди дороги с расставленными в сторону руками.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

57-летний водитель автомобилярассказал полиции, что авария произошла между селами Беспаловка и Тарановка.

По словам мужчины, пешеход стоял на дороге с расставленными в сторону руками. Водитель попытался затормозить, однако не успел.

От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу. От полученных травм 40-летний гражданин скончался на месте. Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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