Под Харьковом мужчина лежал посреди дороги без сознания
Как сообщили в полиции, мужчина лежал на земле около парка в пгт Золочев.
Полицейский оказал мужчине помощь и начал приводить его в себя, вскоре приехала скорая.
Состояние мужчины удалось нормализовать.
Позже харьковчанин объяснил, что выпил лишнего, поэтому потерял сознание.
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Также мы писали, что в Харькове пешеход стоял посреди дороги с расставленными в сторону руками.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
57-летний водитель автомобилярассказал полиции, что авария произошла между селами Беспаловка и Тарановка.
По словам мужчины, пешеход стоял на дороге с расставленными в сторону руками. Водитель попытался затормозить, однако не успел.
От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу. От полученных травм 40-летний гражданин скончался на месте. Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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