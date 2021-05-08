В Харькове мужчину несколько раз ударили топором
Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.
Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.
Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Также мы писали, что Харьковская область одна из лидеров по распространению коронавируса.
Согласно данным СНБО Украины за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 623 новых случая коронавирусной инфекции, 986 человек выздоровели, 20 скончались.
По состоянию на 8 мая с начала пандемии в регионе всего было зарегистрировано 140021 случая ковида, 114369 - выздоровели, 885 - скончались.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".