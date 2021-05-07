В Харькове на поминальные дни откроют дополнительные автобусные маршруты

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

С 8 до 10 мая будут работать такие временные автобусные маршруты:

– “Пр. Победы – 17-е городское кладбище»: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. “23 Августа” – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – пр. Академика Курчатова – Белгородское шоссе – Окружная дорога – 17-е городское кладбище;

– “Ст. м. “Тракторный завод” – 14-е городское кладбище”: ст. м. “Тракторный завод” – пр. Архитектора Алехина – 14-е городское кладбище;

– “Ст. м. “Проспект Гагарина” – 18-е городское кладбище”: ст. м. “Проспект Гагарина” – пр. Гагарина – 18-е городское кладбище”.

Также с 8 по 10 мая будет организована дополнительная перевозка пассажиров по маршруту автобуса №2э “Ст. м. “Холодная гора” – 8-е кладбище”, №289э “Ст. м. “Пушкинская” – 13-е кладбище”.

Кроме того, с 7:00 до 16:00 8-10 мая будет продлен путь следования автобуса №61э “Ст. м. “Центральный рынок” – ул. Новый Быт (круг троллейбуса)” до кладбища №8.

Также мы писали, что харьковчанам массово не выплачивают зарплату

По данным ГУ статистики, сумма невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2021 года составила 467,5 млн.грн, и в течение марта уменьшилась на 0,8% (на 3,7 млн.грн).

Основная часть невыплаченной заработной платы приходилась на предприятия промышленности – 89,2% (417,0 млн.грн).

Вовремя не получили заработную плату 14,5 тыс. работников.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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