В Харькове закрылся популярный кинотеатр
Кинотеатр "Восемь с половиной", который находится на улице Донец-Захаржевского, прекращает свою работу.
В кинотеатре было шесть залов, которые вмещали от 48 до 72 зрителей.
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Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.
В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.
Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.
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