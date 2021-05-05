Фигурантам дела смертельной авиакатастрофы под Харьковом избрали меру пресечения

Об этом сообщает "Суспільне” со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Ольгу Чиканову

Печерский районный суд города Киева отпустил под домашний арест бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Александра Туринского и еще двух военных, которые фигурируют в деле падения самолета Ан-26.

Досудебное расследование продолжается, всего по этому делу шестеро подозреваемых.

Напомним про авиакатастрофу, которая произошла 25 сентября под Харьковом.

Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.

На борту находились 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов. Выжил только один курсант Вячеслав Золочевский.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".