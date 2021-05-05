Фигурантам дела смертельной авиакатастрофы под Харьковом избрали меру пресечения
Об этом сообщает "Суспільне” со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Ольгу Чиканову
Печерский районный суд города Киева отпустил под домашний арест бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Александра Туринского и еще двух военных, которые фигурируют в деле падения самолета Ан-26.
Досудебное расследование продолжается, всего по этому делу шестеро подозреваемых.
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Напомним про авиакатастрофу, которая произошла 25 сентября под Харьковом.
Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.
На борту находились 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов. Выжил только один курсант Вячеслав Золочевский.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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