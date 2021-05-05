В Харькове пройдет марш
Об этом сообщили организаторы мероприятия.
20 мая в 18:00 пройдет марш вышиванок в честь Всемирного Дня вышиванки.
Марш начнется от Площади Конституции возле монумента Независимости Украины и пройдет до Площади Свободы к волонтерской палатке «Все для Победы».
Организаторы просят участников марша в условиях пандемии коронавируса надевать защитные маски и приносить с собой вышитые рушники или украшенные полотна ткани длиной 1,5 метра для формирования колонны с соблюдением дистанции.
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Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.
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