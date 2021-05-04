В Харькове умерла известная журналистка
Журналист Маруся Васильева перенесла операцию, заболела пневмонией и умерла в больнице в воскресенье, 2 мая.
До своего дня рождения она не дожила две недели, сообщает "Суспільне".
Знакомые Марии рассказали, что Васильевой стало плохо в конце апреля. 24 апреля Маруся сообщила, что ее прооперировали после аппендицита, который имел осложнения на печень, а также обнаружили сахарный диабет.
Вскоре лечение обострилось возникшей пневмонией. Марусю перевели из одного отделения медучреждения в другое со швом и температурой 39, которая держалась почти неделю.
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"Маруся считала, что все нормально, ну очень холодно в палате, что ж ... закутаться в два одеяла", - рассказала подруга блогера Леонора Григорян-Гохлернер.
Тест на коронавирус у Маруси был отрицательный, одновременно дежурный врач говорил о симптоматике ковида, сатурация падала до крайне низкого показателя - 30.
В ночь перед смертью Маруся писала харьковчанину Александру Костенко, что ей может понадобиться кислород, но позже удалила сообщение.
Кроме того мы писали, в Харьковской области продлили карантинные ограничения
Об этом сообщается на сайте ХОГА.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области продлила карантин на территории Харьковщины до 30 июня 2021 года.
Также комиссия приняла решение обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить Харьковской области 158 миллионов гривен на медоборудование для больных ковидом.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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